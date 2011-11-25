مس نیاز به دایه مهربانتر از مادر ندارد/ قهر بلاژویچ؛ یک دروغ بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان که پس از حضور بلاژویچ در حال صعود در جدول لیگ برتر است و در هفته جاری نیز ملوان بندرانزلی را از پیش رو برداشت و از خطر سقوط از لیگ برتر نجات یافت به نظر می رسد بار دیگر هدف حاشیه سازی برخی افراد مغرض قرار گرفته است و این افراد سعی می کنند شکست هفته قبل مس مقابل شاهین بوشهر را به کانونی برای حاشیه سازی مجدد تبدیل کنند.

در این خصوص سید رضا هاشمی، مدیر تیم فوتبال مس کرمان در سایت رسمی این باشگاه این حاشیه سازی ها را محکوم کرد.

وی معتقد است کسانی که دایه مهربان تر از مادر برای تیم مس کرمان شده اند با مطرح کردن برخی مسائل پوچ و پیش پا افتاده تنها در پی وارد نمودن حاشیه به تیم هستند اما بدانند که راه به جایی نخواهند برد.

هاشمی اظهار داشت: متاسفانه سفر تیم ما به بوشهر در حالی سوژه حاشیه سازی برخی از دوستان شده است که تیم مس سفر رفت و برگشتش به بوشهر مانند همه تیمهای لیگ برتر است و هماهنگی های آن طبق روال معمول همه تیمها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در شرایطی بحث فراهم کردن سفر چارتر به بوشهر مطرح می شود که در این مسیر پرواز چارتر نیست و معتقدم مدیران ارشد شرکت ملی صنایع و همچنین مدیرعامل باشگاه مس و قائم مقام باشگاه همه هم و غم خود را برای نتیجه گیری تیم گذاشته و همه امکانات را برای این مهم فراهم می کنند.

هاشمی گفت: سرمربی محترم تیم نیز بر همه این امور واقف است و معتقدم بلاژویچ آنقدر محترم، با پرستیژ و مهربان و دوست داشتنی است که اینگونه مسائل برایشان اهمیتی ندارد که بخواهد این موضوع باعث کناره گیری ایشان از تیم مس کرمان شود و استقبال مردم در همه شهرها و به ویژه مردم کرمان از ایشان گویای این مهم است بنابراین مشخص است که کسانی که مطرح می کنند ایشان تهدید به کناره گیری از تیم کرده اند، چه اهدافی را دنبال می کنند.

مدیر تیم فوتبال مس کرمان گفت: در همه سفرها و در همه شرایط قائم مقام باشگاه همواره در کنار تیم هستند و مسائل تیم را به خوبی دنبال می کنند و ما اجازه ورود کوچکترین حاشیه ای را به مجموعه تیم نخواهیم داد و از رو تیر حاشیه سازان به سنگ خورده است.

هاشمی با بیان اینکه زمان همه چیز را ثابت خواهد کرد گفت: جایگاه مس بالای جدول است و مطمئنا به این مهم نائل خواهیم شد، در دیدار با بوشهر هم واقعا دچار بدشانسی شدیم و مصدومیت بازیکنان اصلی تیم در عدم نتیجه گیری ما تاثیر گذار بود، ضمن آنکه داور دیدار با شاهین به راحتی از صحنه پنالتی ما گذشت و این در حالی بود که کمک داور بازی پنالتی را تایید کرده بود.