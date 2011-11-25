به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدالحسینی در حاشیه نخستین کنگره بین‌المللی نروترومای رضوی با بیان اینکه جلد اول کتاب مذکور آماده چاپ شده است، گفت: تصاویری از صفحات این کتاب که به بررسی خدمات پزشکی آستان قدس رضوی در طول شش قرن اخیر می‌پردازد، در نمایشگاه جانبی کنگره نروترومای رضوی به نمایش گذاشته شده است.

عبدالحسینی افزود: در این مجموعه کتاب، علاوه بر پیشینه پزشکی، مراحل رشد و پیشرفت علمی و درمانی مراکز وابسته به آستان قدس رضوی تا امروز که در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شده، قابل مشاهده است.

نخستین کنگره بین المللی نروتروما(ضربه های مغزی نخاعی) به همت بیمارستان فوق تخصصی رضوی وابسته آستان قدس رضوی با حضور بیش از 300 متخصص و جراح مغز و اعصاب داخلی و خارجی از کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا، نیوزلند، بلژیک، ایتالیا، سوئیس و آفریقای جنوبی از 2 آذر ماه جاری آغاز و امروز 4 آذر به کار خود پایان داد.