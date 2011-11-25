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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

قربانی در گفتگو با مهر:

هیئت های مذهبی دانش آموزی در لرستان تشکیل می شود

هیئت های مذهبی دانش آموزی در لرستان تشکیل می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرروش استان لرستان از تشکیل هیئت های مذهبی دانش آموزی در این استان خبر داد.

علی قربانی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تشکیل هیئت های مذهبی دانش آموزی در استان جلسه ماهیانه معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و حوزه معاونت پرورشی در راستای تشکیل هیئت های مذهبی دانش آموزی تلاش کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرروش استان لرستان هدف از تشکیل این هیئت های مذهبی را آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و مفاهیم و پیامهای قیام حسینی(ع) دانست.

قربانی با تاکید بر تشکیل هیئت های مذهبی دانش آموزی و شرکت در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان خواستار توجه و نظارت هر چه بیشتر مسئولان شهرستان ها و مناطق در راستای شرکت حداکثری دانش آموزان در مراسم های معنوی محرم شد.

کد مطلب 1469060

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