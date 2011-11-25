فرقه های انحرافی در اردبیل قدرت بروز و ظهور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده عصر جمعه در همایش روحانیون شیعه و سنی شهرستانهای خلخال و کوثر اظهار داشت: آگاهی خوب علمای شیعه و سنی در منطقه مهمترین علت این موفقیت است.

وی مناطق شیعه و سنی نشین را از مراکز فعالیت فرقه های ضاله عنوان کرد و افزود: این فرقه ها تلاش می کنند در این مناطق به اختلافات اعتقادی جوانان دامن بزنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به فعالیت 630 روحانی و وجود هزار و 800 مسجد در سطح استان استفاده از روحانیون و مساجد را در جلوگیری از توطئه های دشمنان مهم دانست.

وی از روحانیون به عنوان سکان دار تبیین دین و حافظان ارزشهای دینی در جامعه یاد کرد و یادآور شد: مخاطب شناسی و پرهیز از غلو در مظلوم نمایی ائمه معصومین، همراه با شناسایی معرفت دینی امروزه مسایلی است که باید همواره مورد توجه روحانیون در جهت شناخت واقعی جامعه از دین قرار گیرد.

ستوده بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی بین اهل تسنن و تشیع و داشتن باورهای دینی همراه با بصیرت در جامعه تاکید کرد، ابراز داشت: بسیاری از انقلابهای دینی شکل گرفته در جهان به علت نداشتن رهبر و راهنما شکست خورده است.

به گفته وی رمز موفقیت و بقای انقلاب و نظام اسلامی ایران رهبری حکیمانه و آگاهی و بصیرت دینی و سیاسی مردم است.

این همایش با حضور ائمه جمعه شهرهای خلخال، گیوی و هشجین و جمعی از روحانیون شیعه و سنی مناطق یاد شده برگزار شد.