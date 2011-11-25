مراسم هفت مرحوم احمد رضایی در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی ، مراسم یادبود مرحوم احمد رضایی با دعوت و میزبانی آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان و با حضور گسترده مردم در مسجد اعظم اهواز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده که سخنران این مراسم بود حضور گسترده خوزستانی ها در این مراسم را نشان از هوشیاری مردم خوزستان در برابر توطئه های دشمن، تبعیت از روحانیت و قدرشناسی نسبت به حماسه سازان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس دانست.



امام جمعه موقت اهواز در ادامه گفت: حضور پر رنگ و کم سابقه مردم خوزستان در این مراسم، نشان دهنده قدرشناسی آنان از شخصیتی است که مصداق بارز تعبیر قرآنی «مجاهدین فی سبیل الله» است . فرماندهی که در طول هشت سال دفاع مقدس با رزمندگان اسلام حماسه ها آفریدند و جای جای خوزستان با ایثارگری هایشان آشناست.



امام جمعه موقت اهواز با اشاره به لقب «مدافع حریم ولایت» که در پیام تسلیت آیت الله جزایری خطاب به محسن رضایی آمده بود، افزود: ایشان در دوران حیات امام (ره) و نیز در دوره زعامت مقام معظم رهبری افسر رشید دفاع از حریم ولایت بوده و هستند و رفتار سیاسی ایشان همواره عاری از هرگونه سهم خواهی بوده و هرگاه احساس تکلیف کرده اند، بدون ملاحظه نفع و ضرر شخصی خود، به میدان دفاع از انقلاب آمده اند.



حجت الاسلام حسن زاده در پایان گفت: حضور پر رنگ همه اقشار مردم خوزستان از جمله خانواده شهدا در مراسم امروز نشان داد که همه مادران و پدران شهدا نیز خود را همدرد فرمانده هشت سال دفاع مقدس می دانند؛ همانطور که ایشان در طول سالهای حماسه و پس از آن، در هر فرصتی در کنار خانواده شهدا حضور یافته اند.



در ادامه ،صادق آهنگران مداح اهل بیت(ع) به مداحی و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) پرداخت.



وی در سخنانی که حین ذکر مصیبت داشت، گفت: سردار محسن رضایی را بعنوان «سالار جبهه ها» می شناسیم؛ کسی که دلش قرص است و با توسل به حضرت زهرا(س) داغ همت ها و باکری ها و بقایی ها را دیده و خم به ابرو نیاورده و این داغی را که اخیراً بر دلش نهادند را نیز با توسل به اهل بیت (س) تحمل خواهد کرد.



صادق آهنگران افزود: سردار رضایی در زمان فرماندهی هشت سال دفاع مقدس، اعتقاد عمیقی به حضرت زهرا(س) و توسل به ایشان داشت و همین توسل ها، قوت قلب فرماندهان و رزمندگان و سبب ساز پیروزی بود و امروز نیز چنین خواهد بود.



در این مراسم آیت الله موسوی جزایری (نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز)، سید جعفر حجازی (استاندار)، آیت الله شفیعی (عضو مجلس خبرگان رهبری)، آیت الله حیدری (عضو مجلس خبرگان رهبری)، حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده (امام جمعه موقت اهواز)، آیت الله احمدی شاهرودی (عضو مجلس خبرگان رهبری)، امیر مهرابی (ارشد نظامی ارتش در منطقه عملیاتی جنوب) و اعضای ستاد قرارگاه، سردار شاهوار پور (فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان) و جمعی از ائمه جمعه، فرمانداران و اعضای شورای شهرستان های مختلف استان خوزستان و ... حضور داشتند.



گفتنی است مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم احمد رضایی ، در شهرهای مسجد سلیمان ، کوهرنگ ، شهرکرد و فولاد شهر اصفهان نیز برگزار شد.