لفاظی ماجراجویانه "کاین" علیه ایران/ اوج سرسپردگی به رژیم اشغالگر قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، "هرمان کاین" نامزد سیه چرده جمهوریخواهان آمریکا نیمه شب گذشته در مناظره تلویزیونی شبکه خبری "سی ان ان" در اظهاراتی خصمانه علیه ایران، حمایت خود را از صهیونیستها در صورت حمله نظامی به ایران به سبب پافشاری بر حق مشروع هسته ای خود اعلام کرد.

وی مدعی شد: چندین دلیل برای کمک به اسرائیل برای حمله نظامی علیه ایران وجود دارد که مهمترین آنها موضوع افغانستان است. اگر نیروهای خود را از این کشور خارج کنیم ایران درصدد آن است که جای خالی قدرت را در افغانستان پر کند.

هرمان کاین این اظهارات را در حالی بیان می کند که با اتهام فساد اخلاقی روبرو شده و برخی کارشناسان معتقدند مطرح شدن اتهام فساد اخلاقی علیه کاین در زمانی که وی در نظرسنجیها در صدر نامزدهای حزب جمهوریخواه قرار گرفته، می ‌تواند وجهه او را در رقابت با نامزدهای حزب جمهوریخواه و همچنین رقابت نهایی با باراک اوباما، در انتخابات آینده مخدوش کند.