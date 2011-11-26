398 نفر جان خود را در حوادث رانندگی لرستان از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آسترکی در این رابطه اظهار داشت: در هفت ماهه نخست امسال 398 نفر در حوادث رانندگی استان لرستان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی های تصادفات 497 نفر بود، 19.9 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از کل کشته شدگان حوادث رانندگی هفت ماهه امسال در این استان 306 نفر مرد و 92 نفر زن بودند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان افزود: همچنین از کل حوادث رانندگی منجر به فوت در استان لرستان در این مدت، 288 مورد در جاده های برون شهری، 55 مورد در محورهای درون شهری و 55 مورد در جاده های روستایی ثبت شده است.

آسترکی عنوان کرد: همچنین در حوادث رانندگی هفت ماهه نخست سالجاری در استان لرستان 5 هزار و 247 نفر مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.2 درصد کاهش یافت.

وی یادآور شد: در مهرماه امسال 70 نفر در حوادث رانندگی استان جان باختند که نسبت به مهر سال قبل که تعداد فوتی ها 78 نفر بود، 10.3 درصد کاهش دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان ادامه داد: همچنین تعداد مصدومان ارجاعی حوادث رانندگی این استان به پزشکی قانونی در این مدت نیز 819 نفر بوده است.