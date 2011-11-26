  1. استانها
  2. لرستان
۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۲۶

به مناسبت هفته بسیج/

مسابقه اسکیت دانش آموزان بروجرد برگزار شد

مسابقه اسکیت دانش آموزان بروجرد برگزار شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: یک دوره مسابقه اسکیت به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مدارس شهر بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات اسکیت در مجموع 123 نفر در قالب 30 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در مقطع متوسطه پسران مقام اول را دبیرستان سما کسب کرد و مقام دوم به دبیرستان فرهیختگان و مقام سوم به دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری رسید.

در مقطع راهنمایی نیز مقام اول را مدرسه راهنمایی اندیشه، مقام دوم را مدرسه راهنمایی شهید بهشتی و مقام سوم را مدرسه راهنمایی سما کسب کردند.

همچنین در مسابقات اسکیت پسران مقطع ابتدایی مقام اول به دبستان سما، مقام دوم به دبستان شهدای حاج عمران و مقام سوم به دبستان شهید نیازی رسید.

کد مطلب 1469068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها