مسابقه اسکیت دانش آموزان بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات اسکیت در مجموع 123 نفر در قالب 30 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در مقطع متوسطه پسران مقام اول را دبیرستان سما کسب کرد و مقام دوم به دبیرستان فرهیختگان و مقام سوم به دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری رسید.

در مقطع راهنمایی نیز مقام اول را مدرسه راهنمایی اندیشه، مقام دوم را مدرسه راهنمایی شهید بهشتی و مقام سوم را مدرسه راهنمایی سما کسب کردند.

همچنین در مسابقات اسکیت پسران مقطع ابتدایی مقام اول به دبستان سما، مقام دوم به دبستان شهدای حاج عمران و مقام سوم به دبستان شهید نیازی رسید.