میهمانان مقابل میزبانان به برتری رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فولاد ماهان سپاهان بهترین نتیجه را در رقابت‌های امروز کسب کرد و موفق شد با نتیجه 13 بر 7 مقابل میزبان خود هیئت شنای خراسان به برتری برسد.

نتایج دیدارهای امروز مسابقات واترپلوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* هیئت شنای گیلان - نفت و گاز گچساران (به دلیل بارش شدید برف در بندرانزلی این دیدار لغو شد)

* خانه شناگران اصفهان 7 - نفت و گاز امیدیه 12

* هیئت شنای خراسان رضوی 7 - فولاد ماهان سپاهان 13

* هیئت شنای خوزستان 8 - هیئت شنای زنجان 9