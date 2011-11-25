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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

هفته دوم لیگ واترپلو/

میهمانان مقابل میزبانان به برتری رسیدند

میهمانان مقابل میزبانان به برتری رسیدند

هفته دوم از بیست و یکمین دوره رقابت‌های واترپلوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر جمعه با انجام سه دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های میهمان مقابل میزبانان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فولاد ماهان سپاهان بهترین نتیجه را در رقابت‌های امروز کسب کرد و موفق شد با نتیجه 13 بر 7 مقابل میزبان خود هیئت شنای خراسان به برتری برسد.

نتایج دیدارهای امروز مسابقات واترپلوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* هیئت شنای گیلان - نفت و گاز گچساران (به دلیل بارش شدید برف در بندرانزلی این دیدار لغو شد)
* خانه شناگران اصفهان 7 - نفت و گاز امیدیه 12
* هیئت شنای خراسان رضوی 7 - فولاد ماهان سپاهان 13
* هیئت شنای خوزستان 8 - هیئت شنای زنجان 9

رقابت‌های لیگ برتر واترپلو با شرکت هشت تیم برگزار می شود.
کد مطلب 1469069

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