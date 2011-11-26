  1. استانها
  2. لرستان
۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۰

تیم فوتسال دانش‌آموزی لرستان بر کرمان غلبه کرد

تیم فوتسال دانش‌آموزی لرستان بر کرمان غلبه کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان از غلبه تیم فوتسال لرستان بر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کلانتری‌فرد در این رابطه اظهار داشت: تیم فوتسال دانش‌آموزی لرستان در هفته چهارم لیگ برتر دانش‌آموزی برابر میزبانش تیم قدرتمند کرمان قرار گرفت و این تیم را با نتیجه دو بر یک شکست داد.

وی افزود: تیم لرستان با کسب این پیروزی مجموع امتیازاتش را از 3 بازی به عدد 4 رساند و پس از تیم فارس در رده دوم جدول گروه جنوب قرار گرفت.

کلانتری‌فرد تصریح کرد: رقابت‌های فوتسال لیگ برتر دانش‌آموزی کشور با حضور 10 تیم در دو گروه شمال و جنوب در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: تیم لرستان متشکل از مهدی آزادی، سجاد بابایی، محمد بیرانوند، نیما محمدی‌محتشم، پوریا احمدی، امیرحسین رشنو، محمدرضا احمدی‌پورعسکری، سروش دهنوی، نوید هادیان، ‌حسن‌گاویار، علیرضا رضایی، آرمان خوشیار، مسلم اولادقباد به مربیگری داوود حسنوند و سرپرستی فرشاد نادری در این مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 1469070

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها