جلوگیری از ورود الجنزوری به ساختمان نخست وزیری/ تشدید اعتراضات مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه در خبری فوری گزارش داد : صدها نفر در مقابل ساختمان نخست وزیری در قاهره تجمع کرده اند تا مانع ورود کمال الجنزوری مامور تشکیل دولت جدید مصر به آن شوند.



طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر، امروز الجنزوری را مامور تشکیل دولت جدید کرد که این تصمیم با مخالفت قاطع مردم و انقلابیون حاضر در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر روبرو شده است.



هم اکنون میدان التحریر و خیابهای منتهی به آن و همچنین دیگر شهرها شاهد تظاهرات انقلابیون در مخالفت با نخست وزیری الجنزوری و تاکید آنها بر لزوم کناره گیری نظامیان حاکم بر مصر و انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان است.