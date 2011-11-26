عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل و جزئیات مربوط به کاهش سهمیه ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را از چهار سهمیه مستقیم به دو سهمیه مستقیم و دو سهمیه در پلی‌آف تشریح کرد و گفت: قبل از اینکه ما به مالزی سفر کنیم ایمیلی از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کردیم که در آن به دستور جلسه‌ای که در آن باید حاضر می شدیم، اشاره شده بود.

وی در ادامه افزود: در این دستورجلسه به بازدیدهایی که از کشورهای مختلف عضو AFC و همچنین زمان‌های بازدید از آنها اشاره و همچنین قید شده بود که چه کشورهایی در چه مواردی که مورد نظر و مطابق با استاندارد کنفدراسیون فوتبال آسیاست ایراد دارند. AFC در خصوص ایران از 11 آیتمی که برایش اهمیت داشت نسبت به سه آیتم ایراد گرفت که عبارتند از: 1- بحث راه‌های مجزای ورود و خروج خبرنگاران، بازیکنان و اهالی رسانه در ورزشگاه‌ها، 2- بحث مدیا و 3- وجود برخی از اشکالات در ورزشگاه‌های کشور.

رئیس سازمان لیگ برتر اظهار داشت: در بحث مجزا کردن راه‌های ورود و خروج ایرادهای چهار ورزشگاه برطرف نشد که عبارتند از: انقلاب کرج، تختی اهواز، دستگردی تهران و شهید بهشتی بوشهر.

وی همچنین ادامه داد: در مبحث مدیا در خصوص چهار آیتم اتاق کار خبرنگاران، اتاق کار رسانه‌ها، مدیا تریبون و MIXED - ZONE از برخی از ورزشگاه‌های ما ایراد گرفته شد که این ورزشگاه‌ها عبارتند از: راه آهن تهران، تختی اهواز، انقلاب کرج، یادگار امام (ه) قم و تختی اهواز. البته در این خصوص ایراداتی در گذشته وجود داشت که برطرف شدند و این ایرادات عبارت بودند از: صدور کارت متمرکز برای خبرنگاران، برگزاری کنفرانس خبری قبل از بازی و ارائه گزارش قبل و بعد از بازی.

محمدی اظهار کرد: پیش از آنکه جلسه اصلی برگزار شود از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به ما اعلام شد که امتیازات ایران 576 امتیاز است و ما نیز به آنها اعلام کردیم طبق آنچه که محاسبه کرده‌ایم امتیازات‌مان حدود 630 امتیاز است. بنابراین پیش از جلسه اصلی من به اتفاق آقایان کفاشیان، ساکت و فتح الله زاده جلسه‌ای را با "سوزوکی" و ناظر مربوط به بررسی امور باشگاه‌های ایرانی ترتیب دادیم تا علت این اختلاف فاحش امتیاز بررسی شود.

وی افزود: پس از این بررسی مشخص شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا باید طبق آنچه که از قبل به ما اعلام شده بود به جای کسر 40 امتیازی بابت ایرادات مربوط به مدیا باید 22 امتیاز از ما کسر می شد که ایشان این اشتباه خود را پذیرفتند و 18 امتیاز به ما اضافه شد.

وی همچنین تاکید کرد: پیش از حضور در جلسه مربوط به کمیته لیگ قهرمانان آسیا دو ایراد از باشگاهای ما گرفته شده بود که یک ایراد آن مربوط به بحث هیئت مدیره و تعیین رئیس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که حل شده بود و یک ایراد از شفاف نبودن تراز مالی باشگاه تراکتورسازی گرفته شد که ما آن را پذیرفتیم و بابت آن هشت امتیاز از مجموع امتیازات‌‎مان کسر شد.

رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص جلسه رسمی کمیته لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: زمانی که ما در جلسه حضور پیدا کردیم شرایط به گونه دیگری رقم خورد، مسئولان مربوطه در خصوص باشگاه‌ها بابت 6 آیتم که توسط باشگاه‌های ما رعایت نشده بود کسر امتیاز کردند که البته ما به غیر از مورد باشگاه تراکتورسازی موارد دیگر را نپذیرفتیم.

وی در ادامه افزود: هرچند که یک مورد در خصوص باشگاه مس سرچشمه بود که تخلف به حساب آمد، مبنی بر اینکه آنها برای آنکه در مدارک‌شان به جای آنکه قرارداد حرفه‌ای مربوط به 18 بازیکن را به AFC ارائه دهند، قراردادهای حرفه‌ای مربوط به 17 بازیکن را در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار دادند که همین موضوع باعث کسر 6 امتیاز از ما شد.

رئیس سازمان لیگ در خصوص ایرادات بی موردی که توسط AFC از برخی از باشگاه‌های ایرانی گرفته بود، عنوان کرد: البته آنها ایرادهایی در خصوص قرارداد ورزشگاه شهید باهنر کرمان با باشگاه‌های مس سرچشمه و مس کرمان گرفته بودند که ما بلافاصله اعلام کردیم مدارک مربوطه را در این خصوص در زمان تعیین شده ارسال کرده‌ایم و همچنین ایراداتی به مدارک باشگاه‌های فجر سپاسی و داماش وارد آمد که ما به آنها اعلام کردیم مدارک این دو باشگاه نیز به طور کامل و به موقع تحویل داده شده است.

محمدی تاکید کرد: البته درخصوص اینکه باشگاهای ما باید برنامه‌های فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود را به AFC ارائه دهند هشدار داده بودیم که متاسفانه تنها بخشی از باشگاه‌ها در این خصوص کوتاهی کرده و باعث شدند در این خصوص نیز از ما امتیازاتی کسر شود. با رایزنی‌هایی که در این رابطه انجام دادیم در نهایت امتیاز ما 594 احتساب شد.

وی در ادامه در خصوص حضور نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران در جلسه بعدی AFC که مربوط به کمیته مسابقات بود، اظهار داشت: در جلسه کمیته مسابقات در خصوص نحوه سهمیه دهی به کشورها شرایطی مطرح شد که به نفع فوتبال ایران بود. بر اساس این شرایط سهمیه دهی به کشورها براساس امتیازات آنها مشخص شده بود که یکی از این شرایط این بود که کشورهایی که بین 575 تا 600 امتیاز کسب کرده‌اند، سهمیه باشگاه‌های آنها برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 3+1 خواهد بود که فوتبال ایران نیز شامل این شرایط می شد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که "چرا سهمیه ایران در نهایت 2+2 اعلام شد؟"، تاکید کرد: پس از حضور ما در کمیته لیگ قهرمانان آسیا و کمیته مسابقات و رایزنی‌هایی که انجام دادیم و اشتباهاتی را که در خصوص کسر امتیازات ایران صورت گرفته بود به مسئولان AFC حاضر در نشست تذکر دادیم، توانستیم در کمیته مسابقات تعداد 3+1 سهمیه را کسب کنیم اما در جایی ضربه خوردیم که هیچ نماینده‌ای نداشتیم و آنهم کمیته اجرایی مسابقات بود که در گذشته کفاشیان در آنجا صاحب کرسی بود اما در انتخاباتی که برگزار شده بود شرکت نکرد و به نفع سعید لو کار کشید تا در کمیته اجرایی فردی نداشته باشید که از ما دفاع کند.

وی همچنین ادامه داد: در کمیته اجرایی بدون توجه به مصوبات کمیته مسابقات به دلیل آنکه ما برخی از آیتم‌های مورد نظر AFC را رعایت نکرده بودیم جریمه شدیم، اگرچه با توجه به مصوبات کمیته مسابقات و کسب 594 امتیاز شرایط احراز 3+1 سهمیه داشتیم. البته این جریمه فقط شامل فوتبال ایران نبود و برخی از کشورها مانند استرالیا و کره جنوبی نیز در این خصوص جریمه شدند.

رئیس سازمان لیگ برتر تاکید کرد: در حال حاضر ما اعتراض خود را به دلیل عدم رعایت مصوبات کمیته مسابقات توسط کمیته اجرایی لیگ قهرمانان آسیا تنظیم کرده و به دبیرکل کنفدراسیون آسیا فرستادیم و در حال حاضر جواب آنها هستیم.

محمدی در خاتمه تاکید کرد: در خصوص احتمال کاهش سهمیه فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بارها هشدار داده بودم اما اکثر باشگاه‌ها و مسئولان مربوطه آن را جدی نگرفتند. این بار در خصوص خطری که لیگ ما را تهدید می کند هشدار می دهم که حداقل باید 12 باشگاه از بین باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر شرایطی را برای خود مهیا کنند که موفق به کسب پروانه حرفه‌ای شوند، در غیراینصورت خطر بعدی که به مراتب جدی‌تراز اتفاق پیش آمده است، این است که AFC لیگ ما را آماتور اعلام می کند و از مزایای داشتن یک لیگ حرفه‌ای فوتبال محروم خواهیم شد و دیگر آرزوی حضور تیم‌های ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تبدیل به یک رویا خواهد شد و این در حالی است که باشگاه‌های ما فقط تا سال 2013 مهلت دارند تا شرایط حرفه‌ای را لحاظ کنند.