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۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۷

چقایی:

استقرار نماینده ثبت احوال در زایشگاه طالقانی و آرامستان اراک

استقرار نماینده ثبت احوال در زایشگاه طالقانی و آرامستان اراک

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی گفت: به منظور تسهیل امور شهروندان، نمایندگی ثبت احوال اراک در بیمارستان طالقانی و آرامستان اراک راه اندازی شد.

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه اندازی و نماینده  ثبت احوال اراک در بیمارستان و زایشگاه طالقانی به منظور سهولت و تسریع در ارائه خدمات ثبت ولادت است.

وی افزود: راه انداری نمایندگی ثیت احوال در آرامستان هم به منظور سهولت و تسریع در ارائه خدمات ثبت فوت تمام درگذشتگان مسقر شده است.

وی گفت: خدمات قابل ارائه در این نمایندگی شامل، ابطال شناسنامه و کارت شناسایی ملی متوفی ، صدور خلاصه رونوشت وفات است.

نیمی از جمعیت استان مرکزی در اراک است و تنها بیمارستان و زایشگاه استان در این شهر قرار دارد.

به جز زایشگاه طالقانی کودکان اراک در بیمارستان های قدس، و تامین اجتماعی به دنیا می آیند.

کد مطلب 1469076

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