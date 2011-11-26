استقرار نماینده ثبت احوال در زایشگاه طالقانی و آرامستان اراک

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه اندازی و نماینده ثبت احوال اراک در بیمارستان و زایشگاه طالقانی به منظور سهولت و تسریع در ارائه خدمات ثبت ولادت است.

وی افزود: راه انداری نمایندگی ثیت احوال در آرامستان هم به منظور سهولت و تسریع در ارائه خدمات ثبت فوت تمام درگذشتگان مسقر شده است.

وی گفت: خدمات قابل ارائه در این نمایندگی شامل، ابطال شناسنامه و کارت شناسایی ملی متوفی ، صدور خلاصه رونوشت وفات است.

نیمی از جمعیت استان مرکزی در اراک است و تنها بیمارستان و زایشگاه استان در این شهر قرار دارد.

به جز زایشگاه طالقانی کودکان اراک در بیمارستان های قدس، و تامین اجتماعی به دنیا می آیند.