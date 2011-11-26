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۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۲

سردار علیزاده خبر داد:

319 معتاد در لرستان دستگیر شدند

319 معتاد در لرستان دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری 319 معتاد و معرفی آنها به کمپ های ترک اعتیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در این رابطه اظهار داشت: در این راستا 97 کیلو و 37 گرم انواع مواد مخدر شامل 60 کیلو و 758 گرم تریاک، 36 کیلو390 وحشیش و 325 مواد مخدر صنعتی از سوداگران مرگ کشف و ضبط شد.

وی گفت: این میزان مواد مخدر طی 3 روز در اجرای طرح مشترک ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان پرخطر از سوداگران مرگ کشف و ضبط شد.

سردار علیزاده افزود: در اجرای این طرح مشترک علاوه بر دستگیری 321 نفر توزیع کننده و معتاد پرخطر، دو قبضه سلاح، سه دستگاه ماهواره کشف و ضبط شد و 35 مکان آلوده هم پاکسازی شد.

به گفته فرمانده انتظامی لرستان 319 معتاد دستگیر شده در اجرای این طرح برای درمان به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شدند.

کد مطلب 1469078

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