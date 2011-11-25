حذف صددرصد مواد مخرب لایه اوزن به جز هیدروکلروفلوروکربن ها توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون وین و بیست و سومین اجلاس متعاهدین پروتکل مونترال در جزیره بالی کشور اندونزی آغاز شد.

محمدجواد محمدی‌زاده افزود: طراحی مدبرانه مالی، عملیاتی، قانونی و مکانیزم انتقال فناوری منطبق بر ملاحظات توسعه ای و پیشرفته که بین اعضای پروتکل مونترال طراحی و ارتقا یافته انجام گرفته است. این مکانیزم یک روش عملیاتی موثر و قدرتمند است که توانست همانند سایر توافق نامه های زیست محیطی محقق شود.

وی تصریح کرد: به عنوان عضوی یک جامعه جهانی برای ما افتخاری است که توانسته‌ایم به خوبی ثمره تلاش های خود که با مقررات و الزامات پروتکل مونترال منطبق بوده را برداشت کنیم. بی تردید رعایت مقررات حاکم بر توافق‌نامه‌های چند جانبه بین‌المللی زیست محیطی از اولویت بالایی برخوردار است و ما توانستیم برای نیل به این اهداف با به اشتراک گذاشتن و انتقال دانش اکتسابی به عنوان یک کشور پیشرو در سطح منطقه ای و جهانی به خوبی مسئولیت را ادا کنیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان خاطر نشان کرد: به تازگی در سپتامبر سال جاری، جمهوری اسلامی ایران دو نشست بسیار مهم را برگزار کرد. اول گردهمایی در زمینه معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال موفقیت آمیز استراتژی جایگزین های غیرفریونی در بخش صنعت تولید افشانه های تنفسی دارویی که فعالیتی بسیار چالش برانگیز و نیازمند بهره مندی از تخصص و تبحر بالاتری در داخل کشور است. دوم نشستی در زمینه آغاز مرحله اول از اجرای تثبیت مصرف، کاهش تدریجی و حذف تقریبی 10 درصدی هیدرو کلرو فلورو کربن ها تا سال 2013 و سپس تا سال 2015 میلادی.

معاون رییس جمهوری کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه کنوانسیون وین و پروتکل مونترال برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان کشور پیشگام در بخش صنعت داروسازی و نهادهای مدنی به خاطر تلاش ها و نقش موفقیت آمیز برای حذف بموقع فریون‌ها و جایگزینی افشانه های تنفسی فریونی با افشانه های تنفسی غیر فریونی مورد تقدیر قرار گرفت.

محمدی‌زاده تاکید کرد: در این اجلاس موضوع حذف هیدروفلورو کربن ها که دارای توان گرمایش جهانی بسیار بالایی هستند از فهرست جایگزین های معرفی شده در لیست جایگزین در دسترس به عنوان یک موضوع محوری است که باید مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

وی افزود: علی رغم اعتقادی که به اتخاذ و اعمال اقدامات اساسی توسط جامعه جهانی برای کاهش تدریجی، حذف و جایگزینی این قبیل مواد خطرناک برای محیط زیست داریم. اما لازم می دانم در این فرصت این نکته بسیار مهم را برای متعاهدین پروتکل یادآوری کنم که برای کشورهای در حال توسعه و یا در حال گذر به مرحله توسعه مانند جمهوری اسلامی ایران که تحت مقررات ماده 5 پروتکل عمل می‌کنند، آنچه در این زمینه بسیار مهم و حیاتی است، توجه و تاکید بر برخی از ویژگی های مواد اساسی جایگزین پیشنهادی بویژه ایمنی سهولت دسترسی به مواد و فناوری ها، بهره وری انرژی، امکان بومی سازی فناوری ها و هم چنین توان اقتصادی بخش صنعت و خدمات برای تامین این قبیل جایگزین ها و تکنولوژی های پیشنهادی است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ادامه داد: در عین حال تاکید می کنم که ما باید اول از همه درصد قابل قبولی از موافقت اکثریت را برای جایگزین های پیشنهادی هیدروفلوروکربن ها HFE-1348 به دست آوریم. ما به خاطر اینکه هیدروفلوروکربن عنصر اصلی بخش تولید صنعتی ما است، هیچ انتخاب دیگری که بتواند از لحاظ توان گرمایش جهانی انتقال قدرت کمتری نسبت به هیدروفلوروکربن داشته باشد، نداریم و هیدروفلوروکربن ها اثرات منفی بر روی بسیاری از مواد اشاعه شده در کشورهای ماده 5 پیرامون عملی بودن در دسترس بودن، استطاعت و جایگزین های جدید که از اهمیت بالایی برخوردار است را دارد.

محمدی‌زاده در ادامه ضمن قدردانی از تلاش های انجام گرفته برای پیشروی اصلاحیه پیشنهادی الحاقی به پروتکل مونترال، در موضوعات فوق الذکر افزود: باید توجه داشت برای ایجاد ارتباط بین دو توافق نامه زیست محیطی بین المللی پروتکل مونترال و کنوانسیون تغییرات آب و هوا برای مقابله با یک مشکل مشترک کاملا متصور می باشد. با این حال انتظار می رود این ارتباط به شیوه ای صورت گیرد که انتقال وظایف از یک توافق نامه چند جانبه زیست محیطی به دیگری لزوماً به عنوان یک راه حل عملی ملحوظ نگردد.

وی تاکید کرد: هنگام قرار دادن جایگزین ها برای مواد شیمیایی چون هیدروفلوروکربن ها راندمان انرژی در سایر عواقب زیست محیطی آن به همراه ملاحظات تطابق با مباحث اقتصادی، فنی و به ویژه تطبیق پذیری به عنوان اصولی مهم در نظر گرفته شود. ابتدا استطاعت و سپس از لحاظ فنی قابلیت انطباق با شرایط و ویژگی های توسعه ای و نیازهای فنی کشورها در نظر گرفته شود. متاسفانه در اسناد پیشنهادی الحاقیه پروتکل مونترال در زمینه فوق شواهد و مستندات کافی برای کشورهای ماده 5 پروتکل مبنی براینکه تضمینی برای مواد و فناوری های جایگزین به نحوی که عنوان شد در اختیار این گروه از کشورها قرار نگرفته است.

محمدی‌زاده افزود: مایلم توجه حاضرین در این نشست به سه نکته بسیار مهم و اساسی جلب کنم. اول موضوع جلوگیری از تخریب و یا حذف مواد مخرب لایه اوزون ناخواسته نیازمند تلاش های بیشتری است. معتقدم که بسیاری از کشورها شامل جمهوری اسلامی ایران هنوز پروژه مصوبی برای انجام این امر مهم ندارند. بنابراین بایستی امکانات و حمایت های کافی برای استقرار سیستم جمع آوری، انتقال و تاسیسات خنثی‌سازی این قبیل ضایعات و محصولات حاوی آن ها در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در عین حال اتخاذ و اعمال و شیوه های مناسب برای حل مساله از متیل بروماید در بخش قرنطینه و پیش از بارگیری موضوع جدی است. یک گزینه عملی برای طراحی و ابداع ساز و کارهایی که کشورهای صادر و وارد کننده را به فکر وا می دارد این است که به طور الزامی اقدامات عملی را جهت تقلیل استفاده از این ماده شیمیایی در کاربردهای قرنطینه و قبل از بارگیری به کار گیرند. هماهنگ سازی استانداردهای تجارت به عنوان اقدامی کارآمد و موثر ارزیابی می گردد.

وی موضوع آخر مورد نظر جمهوری اسلامی ایران را تجارت غیرقانونی مواد مخرب لایه اوزون و محصولات حاوی آن که هنوز تهدیدی برای توفیق و پایداری اقداماتی است که در این خصوص انجام می‌شود عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پشتیبانی و حمایت دبیرخانه کنوانسیون وین و پروتکل مونترال و با حمایت های مالی صندوق کمک های چند جانبه و سایر نهاده های بین المللی و با ابتکار دفاتر شبکه های هماهنگ کننده مناطق تحت پروتکل مونترال فعالیت های قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. مساله مبارزه با تجارت غیر قانونی باید بیشتر توسط دبیرخانه و با همکاری مشترک کلیه اعضای متعاهدین مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان در بخش پایانی سخنرانی خود خطاب به رییس اجلاس گفت: مطمئنم که با مسولیت پذیری، تلاش زیادی در زمینه اجرای سیاست های حفاظت از لایه اوزون داشته باشیم. به نمایندگی از طرف «کره مسکون» جهانی پر از آرامش، صلح و دوستی و عاری از زشتی را برای همه که موهبتی الهی برای ما است آرزومندم.

اجلاس نهمین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون وین و بیست و سومین نشست متعاهدین پروتکل مونترال که از 30 آبان در بالی اندونزی آغاز شده، فردا جمعه 4 آذر ماه به کار خود پایان می‌دهد.