3 پایگاه‌ مقاومت بسیج در دورود افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه ناحیه دورود در مراسم افتتاح سه پایگاه مقاومت بسیج در دورود گفت: این پایگاهها در زمینی به مساحت 150 مترمربع و زیربنای 110 متر در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال احداث شده‌ است.

محمد ابراهیم بیاتی اظهار داشت: این پایگاهها قابلیت پذیرش 800 نفر از خواهران و برادران بسیجی منطقه ناصرالدین دورود را دارا هستند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج مستضعفان با هدف پاسداری از ارزش‌ها و دستاوردهای گران‌سنگ انقلاب اسلامی توسط بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) پایه گذاری شد.

بیاتی ادامه داد: احیای فرهنگ بسیج و دفاع مقدس و بیمه کردن جوانان در برابر دشمن و جنگ نرم در گرو این است که دستگاه‌های فرهنگی نظیر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دورود گفت: شهرستان دورود افتخار دارد، که در دوران دفاع مقدس 631 شهید، دو هزار و 100 جانباز و 87 آزاده را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.