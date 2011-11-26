  1. استانها
  2. لرستان
۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۱

3 پایگاه‌ مقاومت بسیج در دورود افتتاح شد

3 پایگاه‌ مقاومت بسیج در دورود افتتاح شد

دورود - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته بسیج 3 پایگاه‌ مقاومت بسیج در دورود افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه ناحیه دورود در مراسم افتتاح سه پایگاه مقاومت بسیج در دورود گفت: این پایگاهها در زمینی به مساحت 150 مترمربع و زیربنای 110 متر در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال احداث شده‌ است.

محمد ابراهیم بیاتی اظهار داشت: این پایگاهها قابلیت پذیرش 800 نفر از خواهران و برادران بسیجی منطقه ناصرالدین دورود را دارا هستند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج مستضعفان با هدف پاسداری از ارزش‌ها و دستاوردهای گران‌سنگ انقلاب اسلامی توسط بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) پایه گذاری شد.

بیاتی ادامه داد: احیای فرهنگ بسیج و دفاع مقدس و بیمه کردن جوانان در برابر دشمن و جنگ نرم در گرو این است که دستگاه‌های فرهنگی نظیر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دورود گفت: شهرستان دورود افتخار دارد، که در دوران دفاع مقدس 631 شهید، دو هزار و 100 جانباز و 87 آزاده را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کد مطلب 1469080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها