تعداد کتابخانه های مشارکتی استان مرکزی 71 درصد رشد یافت

محمد حسین مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون 12 کتابخانه مشارکتی فعال در سطح استان وجود دارد که با مشارکت مردم اداره می شوند.

وی افزود: نهاد کتابخانه های عمومی کشور احداث این نوع کتابخانه ها را با هدف مشارکت عمومی جامعه در حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در دستور کار قرار داده که تا کنون نیز منشاء توفیقات ارزنده ای بوده است.

مطیعی تصریح کرد: احداث کتابخانه های مشارکتی در استانها طی انعقاد تفاهم نامه ای با نهاد کتابخانه های عمومی کشور صورت می گیرد که در این تفاهم نامه تجهیز بخشی از امکانات مور نیاز کتابخانه ها مثل منابع، نرم افزار نمایه کتابخانه و خدمات آموزشی کتابداری قید شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی اضافه کرد: حداقل فضای لازم برای احداث کتابخانه های مشارکتی در شهرها 100 متر مربع و در روستاها 80 متر مربع است.

مطیعی احداث کتابخانه های مشارکتی را گامی اساسی در جهت ارتقای مشارکت عمومی جامعه در توسعه فرهنگ کتابخوانی دانست و افزود: توسعه و ارتقای شاخص های کتابخانه های مشارکتی و نیز استفاده از بخش غیر دولتی از مهمترین برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که سهم عمده ای در تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارد.

به گفته وی، استان مرکزی دارای 72 باب کتابخانه عمومی و مشارکتی فعال است.