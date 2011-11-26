511 نفر از روستاییان لرستان آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

عباس آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست سالجاری تعداد 511 نفر معادل 118 هزار و 761 نفر ساعت در 11 دهستان و 96 روستا در سراسر استان از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

وی افزود: در این مدت 16 کارگاه آموزشی در قالب 16 حرفه آموزشی در روستاهای استان برگزار شده است.

کارشناس آموزش روستایی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: گبه بافی، پرورش قارچ صدفی، نقاشی روی چرم، سرویس و نگهداری موتور و الکترو پمپ، نازکدوز زنانه درجه 2، مکانیک تراکتور و تیلر، پرورش دهنده گوسفند و مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی از جمله رشته های آموزش داده شده بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت آموزشهای فنی و حرفه ای در رشته های برقکار ساختمان، فن ورز اسکلت بتنی،ICDL درجه 2، قالیباف درجه 2، طراح گرافیک رایانه ای، کشت کار گندم و پرورش زنبور عسل در سراسر استان به صورت رایگان ارائه شد.