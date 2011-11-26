سرویس مخابراتی "هشت ستاره" در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب قبادیان در این رابطه در جلسه شورای اداری شرکت مخابرات استان لرستان اظهار داشت: با راه اندازی سرویس نوین هشت ستاره امکان دسترسی مشترکان به خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت میسر می شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این سرویس، مشترکان می توانند با شماره گیری دو رقم * 8 از خدماتی همچون قرائت کلام الله مجید، دفتر تلفن، سرویس سلامت، فال حافظ، موسیقی، سرگرمی کودکان و همه خدمات دیگر تلفن ثابت بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان عنوان کرد: تمام خدمات یاد شده از طریق سرویس هشت ستاره در یک هفته ابتدای طرح رایگان بوده و پس از آن هزینه سرویس بر طبق آبونمان اعلام شده منظور خواهد شد.

قبادیان در ادامه جلسه با اشاره به تحقق برنامه های شرکت مخابرات استان لرستان در شش ماهه اول سال افزود: 92 درصد برنامه های این شرکت در شش ماهه اول سالجاری محقق شده است.