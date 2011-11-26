۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۵

قبادیان خبر داد:

سرویس مخابراتی "هشت ستاره" در لرستان راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان از راه اندازی سرویس نوین هشت ستاره در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب قبادیان در این رابطه در جلسه شورای اداری شرکت مخابرات استان لرستان اظهار داشت: با راه اندازی سرویس نوین هشت ستاره امکان دسترسی مشترکان به خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت میسر می شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این سرویس، مشترکان می توانند با شماره گیری دو رقم * 8 از خدماتی همچون قرائت کلام الله مجید، دفتر تلفن، سرویس سلامت، فال حافظ، موسیقی، سرگرمی کودکان و همه خدمات دیگر تلفن ثابت بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان عنوان کرد: تمام خدمات یاد شده از طریق سرویس هشت ستاره در یک هفته ابتدای طرح رایگان بوده و پس از آن هزینه سرویس بر طبق آبونمان اعلام شده منظور خواهد شد.

قبادیان در ادامه جلسه با اشاره به تحقق برنامه های شرکت مخابرات استان لرستان در شش ماهه اول سال افزود: 92 درصد برنامه های این شرکت در شش ماهه اول سالجاری محقق شده است.

