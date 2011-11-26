استانداردترین کمربندی گلستان نیمه کاره است/ افتتاح بی سرانجام

به گزارش خبرنگار مهر، کمربندی علی آباد کتول تیرماه سالجاری با حضور وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری رسید اما همچنان از برخی کاستی ها رنج می برد.

ساخت کمربندی علی آباد از سال 85 آغاز شده و تاکنون با آزادسازیهای انجام شده 150 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

فاز اول این پروژه از آزادشهر، آغاز و به فاضل آباد ختم می شود و فاز دوم آن نیز باند برگشت این حد فاصل است.



طبق اعلام مسئولان راه و ترابری روزانه به طور متوسط 20 هزار وسیله نقلیه از این محل عبور می کنند که در صورت عبور از داخل کمربندی، حدود هفت دقیقه و از داخل شهر و راه قدیم (کمربندی قدیم) به طور متوسط 25 دقیقه زمان لازم است.

همچنین با بهره برداری از این پروژه 1.5 میلیارد تومان در مصرف سوخت و حدود دو میلیون ساعت وسیله نقلیه در وقت مردم در سال صرفه جویی می شود.

این مزایا درحالی است که افتتاح نیمه کاره کمربندی علی آبادکتول تاکنون مشکلات فراوانی را از جمله وقوع تصادفاهای مرگبار ایجاد کرده است.

کمربندی علی آبادکتول 90 میلیارد ریال هزینه دارد

معاون حوزه راهسازی گلستان گفت: احداث کمربندی جنوبی علی آبادکتول بطول 13 کیلومتر در دو باند شمالی و جنوبی 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به اتمام رسیده است.



رفیعی افزود: بازگشایی باند جنوبی مشروط به ایجاد تقاطع غیرهمسطح علی آباد کتول به مزرعه و دور برگردان خروجی شرقی است که در صورت مساعد بودن هوا دوماه و نیم دیگر تکمیل می شود.



وی بیان داشت: تقاطع غیرهمسطح علی آبادکتول به مزرعه کتول با تملک اراضی اطراف افزون بر 90 میلیارد ریال هزینه دارد.



رفیعی عنوان کرد: به دلیل آماده نبودن دوربرگردان ایمن، تقاطع غیرهمسط و برخی چراغهای و علائم راهنمایی و رانندگی هنوز پلیس راه و اداره کل رو ترابری عملا قرارداد تحویل را امضا نکرده اند.



معاون حوزه راهسازی گلستان گفت: برای احداث این کمربندی بطول 13.5 کیلومتر بیش از 140 میلیارد ریال اعتبار هزنیه شده است.



اسماعیل گرزین رئیس اداره راه و ترابری علی آباد کتول نیز گفت:عملیات درختکاری کمربندی بوسیله این اداره در دست اجراست.



وی بیان داشت: با راه اندازی کمربندی جدید علی آبادکتول بار ترافیکی شهر علی آباد کاهش چشمگیری خواهد داشت.

افتتاح کمربندی نیمه کاره علی آباد کتول که تنها فاز اول آن بهره برداری شده است، تاکنون موجب بروز تصادف و کشته شدن جمعی از هموطنامان شده است.



به گزارش مهر، مسئولان شهری علی آباد معتقدند، پروژه کمربندی به عنوان یک طرح نیمه تمام بوده و هیچ اصراری برای افتتاح و بازگشایی آن از طرف شهرستان نبوده است و در عین حال مسئولان استانی بر این عقیده هستند، بازگشایی کمربندی شهرعلی آباد کتول درطی یک پروژه کاملا قانونی انجام شده است.



کمبود علایم راهنمایی و رانندگی، تکمیل نشدن دور برگردان، نداشتن روشنایی در شب از جمله مشکلاتی است که با گذشته حدود یکماه از افتتاح این طرح نمایان شده است.



علاوه بر آن، این طرح نیمه کاره، ضرور و زیان های اقتصادی نیز به شهر و بازاریان منطقه وارد کرده است و به نوعی ارتباط مسافران رهگذر از این مسیر را با شهر قطع کرده است.



در عین حال جمعی از بازاریان و اصناف با اشاره به مشکلات این طرح نیمه، خواهان بستن از طرح نیمه کاره شدند.



وقوع تصادفات مکرر درمسیرکمربندی علی آباد سبب نگرانی مردم شده است و شهروندان خواهان آن هستند تا هر چه سریعتر نسبت به تکمیل این طرح اقدام شود.