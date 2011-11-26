  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

رضایی در گفتگو با مهر:

تسریع احداث سالن نیمه کاره شهید هاشمی نژاد بهشهر ضروری است

تسریع احداث سالن نیمه کاره شهید هاشمی نژاد بهشهر ضروری است

بهشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سابق سازمان لیگ فدراسیون کشتی گفت: حضور پر تعداد کشتی دوستان بهشهر برای تماشای نهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد، لزوم تسریع در احداث سالن ورزشی نیمه کاره شهید هاشمی نژاد را افزایش می دهد.

اسدالله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید از ظرفیت بالای علاقمندان به کشتی در بهشهر، برای تقویت این ورزش استفاده کرد تا شاهد فروغ روز افزون کشتی در این شهر و افزایش مدال آوری در میان کشتی گیران بهشهری باشیم.

وی افزایش جوایز این رقابتها را عامل موثری در ایجاد انگیزه برای کشتی گیران و تیم های خارجی دانست و گفت: اگر در رقابتهای سال آینده علاوه بر بهبود نحوه برگزاری مسابقات، جوایز دلاری تعیین شده افزایش یابد، بدون تردید شاهد حضور کشتی گیران بیشتر و قهرمانان نامدارتری در این رقابتها خواهیم بود.

رئیس سابق سازمان لیگ فدراسیون کشتی، اعلام فدراسیون مبنی بر حضور قهرمانان این رقابتها در اردوی تیم ملی جوانان را عامل موثری در ایجاد انگیزه در میان کشتی گیران دانست.

وی گفت: همدلی و اتحاد مسئولان کشتی بهشهر در برگزاری شایسته این رقابتها، منجر به اقبال فدراسیون کشتی شد و ادامه این روند می تواند منجر به ثبت این رقابتها در فهرست مسابقات فدراسیون جهانی کشتی شود.

دومین روز نهمین دوره رقابتهای کشتی جام شهید هاشمسی نژاد، با رقابت 133 کشتی 4 وزن دوم در بهشهر در حال برگزاری است.

کد مطلب 1469087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها