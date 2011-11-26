تسریع احداث سالن نیمه کاره شهید هاشمی نژاد بهشهر ضروری است

اسدالله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید از ظرفیت بالای علاقمندان به کشتی در بهشهر، برای تقویت این ورزش استفاده کرد تا شاهد فروغ روز افزون کشتی در این شهر و افزایش مدال آوری در میان کشتی گیران بهشهری باشیم.

وی افزایش جوایز این رقابتها را عامل موثری در ایجاد انگیزه برای کشتی گیران و تیم های خارجی دانست و گفت: اگر در رقابتهای سال آینده علاوه بر بهبود نحوه برگزاری مسابقات، جوایز دلاری تعیین شده افزایش یابد، بدون تردید شاهد حضور کشتی گیران بیشتر و قهرمانان نامدارتری در این رقابتها خواهیم بود.

رئیس سابق سازمان لیگ فدراسیون کشتی، اعلام فدراسیون مبنی بر حضور قهرمانان این رقابتها در اردوی تیم ملی جوانان را عامل موثری در ایجاد انگیزه در میان کشتی گیران دانست.

وی گفت: همدلی و اتحاد مسئولان کشتی بهشهر در برگزاری شایسته این رقابتها، منجر به اقبال فدراسیون کشتی شد و ادامه این روند می تواند منجر به ثبت این رقابتها در فهرست مسابقات فدراسیون جهانی کشتی شود.

دومین روز نهمین دوره رقابتهای کشتی جام شهید هاشمسی نژاد، با رقابت 133 کشتی 4 وزن دوم در بهشهر در حال برگزاری است.