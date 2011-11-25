اسلام آباد از واشنگتن شکایت می کند/ تظاهرات ضد آمریکایی در فیصل آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اکسپرس پاکستان گزارش داد که بر اثر واژگونی یک اتوبوس مسافربری در شهر "مولتان" در مرکز این کشور دست کم 11 نفر از جمله دو کودک کشته و چندین فرد دیگر زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم گزارش شده است.

رسانه های پاکستانی همچنین از سقوط یک هواپیما در شهر کراچی در جنوب این کشور خبر دادند، اما هنوز علت این سقوط مشخص نشده است و برخی از رسانه ها اعلام کردند که این یک فرود اضطراری بود.

شبکه تلویزیونی "جئو" گزارش داد در نتیجه درگیریها در منطقه کورام در مرز با افغانستان دست کم چهار سرباز و 35 شبه نظامی کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.

این درگیریها زمانی آغاز شد که شبه نظامیان با استفاده از اسلحه گرم، موشک و خمپاره به یک ایست بازرسی حمله کردند.

خبر دیگر اینکه "حنا ربانی" وزیر امور خارجه پاکستان بار دیگر با تاکید بر تمایل کشورش برای برگزاری مذاکرات راهبردی با اتحادیه اروپا به منظور گسترش همکاریها گفت: این موضوع در دیدار اوایل سال آتی با "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح می شود.

دولت پاکستان همچنین اعلام کرد از آمریکا به سبب حملات موشکی در مناطق قبیله نشین، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت می کند.

با توجه به افزایش حملات موشکی آمریکا در مناطق وزیرستان در دوران ریاست جمهوری "باراک اوباما"، پارلمان پاکستان از تصمیم خود برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مرگ غیرنظامیان در این حملات خبر داد.

مسلمانان پاکستانی همچنین روز گذشته با برپایی تظاهرات گسترده در شهر فیصل آباد در شمال شرق پاکستان و با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی اعتراض خود را به نفوذ روزافزون فرهنگ غرب در کشورشان اعلام کرده و خواستار حرکت جوانان در مسیر اسلام شدند.