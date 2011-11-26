ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در جلسه شورای قضایی استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: اگر منابع مالی و هزینه های تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی نظارت و کنترل نشود؛ پول و سرمایه سرنوشت انتخابات را رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: در این راستا به دستور ریاست قوه قضائیه ستاد ویژه ای برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی و تخلفات احتمالی داوطلبان در مرکز استان و حوزه های انتخابیه تشکیل شده و تا پایان رقابتهای انتخاباتی و اعلام نتایج با اخذ اطلاعات و دریافت شکایات مسئولیت پیشگیری از جرایم و تعقیب متخلفان را به عهده خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: قانون دادگاهها را مکلف کرده است که به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

بدری ضمن تأکید بر شفافیت نحوه تأمین منابع مالی و هزینه های تبلیغاتی به بانکها و موسسات اعتباری هشدار داد که هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط به نامزدهای نمایندگی مجلس از مصادیق فساد مالی است و مسئولیت جزایی دارد.

رئیس شورای قضایی استان لرستان افزود: نظارت بر نحوه تأمین منابع مالی از پیش نیازهای ضروری برای سلامت انتخابات و پیشگیری از گسترش فساد در فعالیتهای انتخاباتی است و دستگاههای نظارتی از هم اکنون مکانیزم های لازم برای دسترسی به اطلاعات را فراهم کنند.

بدری یادآور شد: در این راستا مدیر کل بازرسی استان که در ستاد ویژه عضویت دارد با اعزام کارشناسان و بازرسان قضایی بر عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت و چنانچه مواردی از نقض مقررات و سوء استفاده از امکانات دولتی را به نفع نامزدهای نمایندگی مشاهده کرد فوری موضوع را به ستاد گزارش کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین خطاب به همه کارکنان دوائر دولتی گفت: همه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات خلاف قانون مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.