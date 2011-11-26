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۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۰

همزمان با هفته بسیج/

30 تیم امدادرسانی به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

30 تیم امدادرسانی به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده بسیج جامعه پزشکی استان لرستان از اعزام 30 تیم امداد رسانی به مناطق محروم استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی الله شمس بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: همزمان با هفته بسیج 30 تیم اضطراری امداد رسانی تخصصی و عمومی به مناطق محروم استان توسط بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این تیم های امدادی شامل تیم تخصصی پزشک متخصص، پرستار، بهیار و تیم عمومی پزشک عمومی، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت و روانشناسی هستند.

فرمانده بسیج جامعه پزشکی استان لرستان ادامه داد: این تیم های امدادی در طول ایام هفته بسیج به مناطق محروم از جمله روستاهای میربک جنوبی شهرستان دلفان، پل هرو، چغلوندی، پل باباحسین و منطقه حاشیه نشین پشت بازار خرم آباد اعزام شدند.

شمس بیرانوند یادآور شد: این تیم ها اقدام به ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی و همچنین ویزیت و توزیع دارو و اقلام بهداشتی رایگان به ارزش 220 میلیون ریال می کنند.

وی گفت: در این امدادرسانی اضطراری کانون های بسیج جامعه پزشکی شهدای عشایر، مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد و هلال احمر همکاری دارند.

کد مطلب 1469091

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