30 تیم امدادرسانی به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی الله شمس بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: همزمان با هفته بسیج 30 تیم اضطراری امداد رسانی تخصصی و عمومی به مناطق محروم استان توسط بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این تیم های امدادی شامل تیم تخصصی پزشک متخصص، پرستار، بهیار و تیم عمومی پزشک عمومی، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت و روانشناسی هستند.

فرمانده بسیج جامعه پزشکی استان لرستان ادامه داد: این تیم های امدادی در طول ایام هفته بسیج به مناطق محروم از جمله روستاهای میربک جنوبی شهرستان دلفان، پل هرو، چغلوندی، پل باباحسین و منطقه حاشیه نشین پشت بازار خرم آباد اعزام شدند.

شمس بیرانوند یادآور شد: این تیم ها اقدام به ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی و همچنین ویزیت و توزیع دارو و اقلام بهداشتی رایگان به ارزش 220 میلیون ریال می کنند.

وی گفت: در این امدادرسانی اضطراری کانون های بسیج جامعه پزشکی شهدای عشایر، مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد و هلال احمر همکاری دارند.