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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

عامری:

560 هزار تن بار در راه آهن اراک بارگیری شد

560 هزار تن بار در راه آهن اراک بارگیری شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه آهن اراک گفت: در هفت ماه اول سال بیش از 560 هزار تن بار در راه آهن اراک بارگیری و به سراسر کشور جایجا شد.

عیدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان بارگیری در راه آهن اراک در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد رشد نشان می دهد.

عامری گفت: میزان بارگیری در هفت ماهه سال به 562 هزارو130 تن رسیده است.

مدیرکل راه آهن اراک در خصوص علت این افزایش افزود: با توجه به سیاست های شرکت پخش فراورده های نفتی و اختصاص سهمیه بارگیری مازوت و مواد شیمیائی صادراتی از مبادی پتروشیمی شازند و ایستگاه قم و اراک، به راه آهن اراک شاهد رشد بارگیری بودیم.

عامری گفت: به طوری که 90 درصد آن مربوط به بارگیری مخازن مازوت از ایستگاه سمنگان است.

وی در ادامه افزود: میزان بار ناخالص حمل شده در مهر ماه امسال به یک میلیون و 670 هزار و 440 تن و بار خالص حمل شده به 875 هزارو 315  تن رسیده است.

عامری یادآور شد: بار ناخاص حمل شده مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 و بار خالص 26 بار رشد داشته است.
 

کد مطلب 1469092

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