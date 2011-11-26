شهر تاریخی "دربند" در فراموشی/ نگهداری گوسفندان در آثار تاریخی!

به گزارش خبرنگار مهر، به کوهستانها و صخره های بلند منطقه دربند در ایلام سفر می کنیم و به دیدن آثار تاریخی می رویم که در کنار صخره های بلند و مرتفع، جاذبه های گردشگری را در استان ایلام ایجاد کرده است.

منطقه دربند واقع در سه کیلومتری شهر بدره از توابع شهرستان دره شهر استان ایلام، منطفه ای زیبا و دلنشین و مملو از جاذبه های طبیعی است که هر سال عده زیادی گردشگر در ایام مختلف سال به دلیل زیبا بودن به این منطقه سفر می کنند.

دربند ایلام با داشتن جنگلها، آبشار و آثار تاریخی محیطی کاملا تورسیتی برای علاقمندان به گردشگری است.

برای رسیدن به این منطقه باید از جاده خاکی و فرعی بین شهر ایلام و دره شهر پیچید و چند کیلومتری را طی کرد تا با جاذبه های متنوع گردشگری روبرو شد.

دیدن این آثار و جاذبه های گردشگری به خصوص کوههای بلند در کنار سرسبزی و بکری چشم هر گردشگری را خیر ه می کند.

اما در کنار این جاذبه های طبیعی بسیار زیبا و در کنار صخره های بلند و مرتفع مجموع آثار تاریخی مربوط به دوران ساسانی، اسلامی یا احتمالا هخامنشی وجود دارد که زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.

البته هنوز مطالعات دقیق و روشنی از این آثار تاریخی در این منطقه صورت نگرفته است ولی مجموع آثار تاریخی در کنار هم نشان می دهد که روزگاری این محل، شهر تاریخی بوده است.

در کنار جاذبه های گردشگری، صخره های مرتفع در این منطقه وجود دارد و برای دیدن آثار تاریخی باید بیش از 200 متر کوهنوردی کرد تا به شهر تاریخی دربند رسید.

تصویر بالا همان صخره ای است که آثار تاریخی شهر دربند در آن قرار دارد البته دیوارهای خانه های ویران شده نشان می دهد که از پایین تا بالا جزو این شهر تاریخی است ولی هرچه بالاتر برویم آثار تاریخی بیشتر نمایان می شود.

مساحت مجموع این آثار تاریخی بیش از 30 هکتار اعلام شده است که جای بسی تاسف است که این شهر تاریخی بدون هیچ معر فی در کنار صخره های مرتفع به حال خود رها شده است.

اول از همه هیچ تابلو معرفی همانند بیشتر آثار تاریخی استان ایلام برای این شهر تاریخی نصب نشده است که این خود نشان می دهد مسئولان توجهی به این آثار ندارند.

این نمونه خانه ها و دیوارهای تاریخی در کنار صخره است که کاملا مشخص است هیچ تلاشی برای مرمت و نگهداری این آثار نشده است.

به طور کلی شهر تاریخی دربند شامل آثاری مثل قلعه، قبرستان، بناها به صورت خشکه چین است که بیشتر آنها تخریب شده اند.

ولی آثار و بقایای این آثار نشان از عظمت این شهر تاریخی می دهد به خصوص اینکه این آثار در کنار صخره های مرتفع و بلند ساخته شده اند.

اما در بالادست محوطه های تاریخی، درست در خود صخره آثار جالب و زیبا ساخته شده است که هر انسانی را به تعجب وا می دارد هرچند به دلیل تخریب، ظرافت آثار تاریخی به طور کامل مشخص نیست.

گرچه ساختن این آثار در دل صخره ها تعجب برانگیز است اما سوراخ های موجود در صخره ها نشان می دهد که روشهایی برای بالا رفتن از صخره ها وجود داشته است که مشخص نیست این روشها چه بوده اند.

در حال حاضر نمی شود از صخره ها بالا رفت و مقر اصلی شهر تاریخی دربند را مشاهده کرد ولی همین آثار موجود در پایین صخره ها نیازمند حمایت و توجه مسئولان است و ارزش توجه و بررسی بیشتر را هم دارد.

در این شهر تاریخی و در کنار صخره دیوارهای متعددی وجود دارد که بیشتر آنها نصفه هستند یا به طور کامل ویران شده اند شاید بخشی از ویرانی در آثار از اول وجود داشته ولی برای باقیمانده این شهر تاریخی آن طور که مشخص است هیچ تلاشی نشده است.

اما نکته تاسف بار دیگر در این آثار تاریخی این است که درست در زیر صخره و محل اصلی آثار تاریخی، متاسفانه صحنه ای زشت وجود دارد که گردشگران را از این آثار تاریخی دور می کند.

همانطور که در تصویر نیز دیده می شود فضله گوسفندن به قدری زیاد است که بوی بدی را به منطقه ایجاد کرده است و طبق گفته چوپانان در این محل گوسفندان نگهداری می شوند.

وجود گوسفندان در کنار دیوارهای تاریخی باعث شده بسیاری از دیوارهای تاریخی صخره ها به مرور زمان دچار فرسایش شوند و کارکرد خود را برای بازدید گردشگران از دست بدهند.

اما طبق گفته جمعی از افرادی که به چرای گوسفند در این منطقه مشغول هستند از این آثار حتی سالی یک بار هم کسی بازدید نمی کند.

آنچه مشخص است اینکه این آثار به قدری ویران و فراموش شده که حتی مسئولان وقت نکردند مطالعاتی روی این شهر تاریخی انجام دهند.

منطقه زیبا و بکر دربند و مجموعه آثار تاریخی آن در حالی که می تواند باعث جذب گردشگر در استان ایلام شود متاسفانه به دلیل صحنه های کنار صخره، تخریب و نبود زیرساختهای لازم از این فرصت کمتر بهره می برد.

صخره های مرتفع و بلند دربند ایلام را ترک می کنیم به امید روزی که این آثار مرمت و بازسازی شوند و گردشگران متعدد در این صخره ها دیده شود.

استان ایلام به دور از هرگونه بزرگ نمایی به دلیل وجود طبیعت در کنار آثار تاریخی یک استان کاملا توریستی است و آثار تاریخی دربند فقط نمونه ای کوچک از این مجموع آثار بود ولی به هر صورت دارای اهمیت است و نیازمند مطالعات بیشتر برای معرفی است.