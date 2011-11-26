سر در ضلع جنوبی بازار اراک نصب می شود

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی فراخوانی که به معماران، هنرمندان و کلیه اهالی استان مرکزی داده شد، مستنداتی که در رابطه با سر در وجود داشت جمع‌آوری و تلفیقی از این آثار برای احیای سردر مورد استفاده قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کاشی‌های سردر ورودی بازار آماده است و برای طراحی آن‌ها از بهترین هنرمندان و معماران استان مرکزی استفاده شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در زمان پهلوی سر در بازار کاملاً تخریب شده بود، خاطر نشان کرد: سر در مرمت شده 90 درصد نزدیک به بنای اصلی سر در قدیم است.

مدرسه امام خمینی در حال مرمت است

وی با اشاره به اینکه سال تأسیس این بازار در زمان قاجار است و یکی از بازارهای تاریخی زنده و پویایی کشور است ادامه داد: در این بازارها سراها، نیمچه‌ها، کاروانسراها و گذرهای مختلفی وجود دارد که دو مدرسه علمیه آقا ضیاء‌الدین و مدرسه حضرت امام در حال مرمت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس در پایان با اشاره به اینکه دو حمام بازار با کمک بخش خصوصی، در حال احیا است افزود: مرمت آب‌انبار مدرسه آقا ضیاء‌الدین‌ هم هفته قبل شروع شده و دهه فجر به پایان خواهد رسید.