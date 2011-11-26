شرکت12 میلیون نفر در برنامه های کانون پرورش فکری

محمدباقر آدوسی در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی قیلم کودکان برای کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین فعالیتهای فرهنگی کانون را تشریح کرد.

آدوسی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از محل تولید و فروش محصولات فرهنگی خود شامل فیلم، انیمیشن، کتاب و سرگرمی سالانه پنج میلیارد تومان درآمد دارد که این مبلغ در فعالیتهای فرهنگی هزینه می شود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور تصریح کرد: 40 فعالیت در کانون در پنج گروه پیش بینی شده که در قالب امور ادبی، هنری، معارف اسلامی، علمی و فرهنگی ارائه می شود.

وی افزود: چهار حوزه در بخش ادبی، 12 حوزه در فعالیت هنری و تئاتر، چهار حوزه در بخش فعالیت معارف اسلامی، سه حوزه در بخش علمی در سه حوزه و سه حوزه شامل کتاب خوانی روخوانی کتاب و شعرخوانی هم در بخش فرهنگی انجام می شود.

آدوسی یادآورشد: بچه هایی که وارد کانون می شوند ابتدا یک سری فعالیتهایی را انجام می دهند تا استعداد شان کشف شود و پس از آن در حوزه تخصصی فعالیت خود را آغاز می کنند تا مربیان کار تخصصی را با کودکان شروع کنند.

فعالیت های کانون بازنگری می شود

آدوسی از تشکیل کارگروههای تخصصی برای بازنگری در فعالیتهای کانون خبر داد و اظهارداشت: 31 کار گروه با حضور 300 نفر از متخصصان این حوزه در کانون تشکیل شده که در حال بازنگری در فعالیتها متناسب با نیاز جامعه هستند تا مطالبات کودکان این رشته ها تعریف شود و فعالیتها شکل بگیرد.

وی در خصوص فعالیت های امسال هم بیان کرد: امسال فعالیت هایی که به نتیجه رسیده برگزاری اردوها بوده است که پنج اردوی کشوری و دو اردو برای کودکان لبنان تدارک برگزار شده است.

این مسئول یادآورشد: تاکنون هشت جشنواره رضوی در دهه کرامت برگزار شده، 31 جشنواره در استانها پیش بینی شده که تاکنون در چهار منطقه اجرایی شده است و جشنواره بین المللی قصه گویی هم بهمن ماه امسال در شهر ارومیه برگزار خواهد شد.

وی برگزاری سی و پنجمین جشنواره قصه گویی در خراسان شمالی و 31 جشنواره در قالب یک هفته با کانون در مهرماه امسال را از دیگر فعالیت های فرهنگی کانون دانست و گفت: جشنواره های متعدد دیگری در کانون برنامه ریزی شده و در حال شکل گیری برای برگزاری است.

آدوسی اضافه کرد: اولویت کانون در بخش فرهنگی، فعالیت مراکز استانی است لذا امسال بیشتر کارهای خود را به صورت فرآیندی انجام می دهیم تا شکل پذیری و قالب پذیری کودکان که اهمیت زیادی دارد محقق شود.

این مسئول گفت: تلاش می کنیم آثار کودکان در جشنواره ها ارائه تا انگیزه ای برای ورود آنها به اجتماع فراهم شود و فعالیتهای اجتماعی آنها شکل منسجمی به خود بگیرد.

وی در خصوص اعتبارات فرهنگی امسال هم گفت: کانون از دستگاههای دولتی زیان ده است و امسال 35 میلیارد تومان از دولت دریافت شده که برای هزینه های جاری و حقوق است و از محل تولیدات فرهنگی شامل فیلم و کتاب حدود پنج میلیارد تومان درآمد داریم که نیمی از مجموع اعتبارات برای حقوق پرسنل و بقیه در برنامه های فرهنگی هزینه می شود.

816 کتابخانه فعال در کانون / 400 هزار عضو دائم

آدوسی تعداد کتابخانه های فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور را 816 مورد ذکر کرد و اظهارداشت: در حال حاضر 120 مورد کتابخانه سیار و پستی و 696 کتابخانه ثابت در کشور فعال است که در مجموع این کتابخانه ها 820 هزار عضو داریم که 400 هزار نفر عضو دائمی هستند.

وی گفت: میانگین تعداد کتابهای موجود در هر مرکز 10 هزار و 100 جلد با پنج هزار عنوان کتاب است.

آدوسی یادآورشد: تاکنون 16 هزار عنوان کتاب در نرم افزار کانون ثبت شده که استانها می توانند خریداری و بین کودکان توزیع کنند که تاکنون 12 هزار عنوان کتاب نیز در سطح کشور توزیع شده است.

افتتاح 27 کتابخانه ثابت کانون



معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوربیان کرد: امسال حدود 27 کتابخانه ثابت در استانها افتتاح خواهد شد و در برنامه پنجم نیز 150 کتابخانه سیار راه اندازی و افتتاح خواهد شد.

این مسئول گفت: در سال گذشته 12 میلیون نفر از برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استفاده کردند.