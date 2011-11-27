انگلیس همچنان ناآرام است/ اتحادیه های کارگری نهم آذر اعتصاب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پس از آنکه دولت اعلام کرد با خواسته اتحادیه های کارگری برای افزایش دستمزدها موافقت نمی کند، بیش از دو میلیون کارگر بریتانیایی از اعتصاب دیگری در روز 30 نوامبر (9 آذر ماه) خبر دادند.

کارگران بخشهای عمومی انگلیس که از تصمیمات دولت در زمینه اصلاح قانون بازنشستگی، کاهش دستمزدها در ازای کار بیشتر خشمگین هستند، 30 نوامبر راهی خیابانها می شوند و نارضایتی خود را از سیستم ناکارآمد اقتصادی اعلام می کنند.

گفته می شود که چنین اعتصابی در تاریخ بریتانیا بی سابقه است و همزمان با تظاهرات معترضین به نظام سرمایه داری است که از افزایش میزان بیکاری، سیاست های جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی به ستوه آمده اند.