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۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۶

اخبار جنبش ضدسرمایه داری/

انگلیس همچنان ناآرام است/ اتحادیه های کارگری نهم آذر اعتصاب می کنند

انگلیس همچنان ناآرام است/ اتحادیه های کارگری نهم آذر اعتصاب می کنند

اتحادیه های کارگری در انگلیس از اعتصاب گسترده ای در اعتراض به طرح دولت ائتلافی برای اصلاح قانون بازنشستگی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پس از آنکه دولت اعلام کرد با خواسته اتحادیه های کارگری برای افزایش دستمزدها موافقت نمی کند، بیش از دو میلیون کارگر بریتانیایی از اعتصاب دیگری در روز 30 نوامبر (9 آذر ماه) خبر دادند.

کارگران بخشهای عمومی انگلیس که از تصمیمات دولت در زمینه اصلاح قانون بازنشستگی، کاهش دستمزدها در ازای کار بیشتر خشمگین هستند، 30 نوامبر راهی خیابانها می شوند و نارضایتی خود را از سیستم ناکارآمد اقتصادی اعلام می کنند.

گفته می شود که چنین اعتصابی در تاریخ بریتانیا بی سابقه است و همزمان با تظاهرات معترضین به نظام سرمایه داری است که از افزایش میزان بیکاری، سیاست های جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی به ستوه آمده اند.

کد مطلب 1469103

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