نوسازی بیمارستان ولیعصر ضروری ترین طرح بهداشتی استان مرکزی

دکتر مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ساخت این مرکز از سال 1387 گفت: این پروژه در سفر هیئت دولت به استان مورد توجه قرار گرفت و اعتبارات خوبی نیز برای احداث آن در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: تاکنون به منظور اجرای عملیات گودبرداری، تثبیت فضا، اجرای فونداسیون و تملک منازل اطراف، بیش از 12 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که پیگیری‌های لازم به منظور تزریق به موقع اعتبارات در حال انجام است.

به گفته وی پروژه 330 تختخوابی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج) اراک از 20 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افتتاح مرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین(ع)، ایجاد بخش قلب و آنژیوگرافی، افتتاح بخش رادیوتراپی و راه‌اندازی مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله خوانساری و اضافه شدن دستگاه و تجهیزات پیشرفته درمانی به استان را از برکات سفر دولت به استان اعلام کرد.

وی با اشاره به ساماندهی وضعیت اورژانس‌ها در استان، گفت: امسال نخستین اورژانس تخصصی استان در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی‌عصر (عج) اراک راه‌اندازی شد که امیدواریم این برنامه‌ به سایر اورژانس‌ها گسترش یابد.

وی در ادامه از فعالیت 290 پزشک متخصص و فوق تخصص در این استان خبر داد.

دکتر رمضانی افزود:همچنین 150 نفر پزشک عمومی در قالب طرح پزشک خانواده در روستاها و مراکز بهداشتی درمانی روستاها مستقر هستند.

وی با اشاره به وضعیت نسبتاً مطلوب استان در بخش پزشکان متخصص گفت: در راستای اجرای طرح پزشک خانواده و طرح بیمه روستایی خوشبختانه تمام شهرستان‌های استان که از امکانات لازم زیر ساختی برخوردار هستند، زیرپوشش این طرح قرار گرفته و وضعیت درمانگاه‌ها نیز وضعیت خوبی است.

وی با تاکید بر اینکه تفکر بسیجی و تفکر جهادی موتور محرکه کار در دانشگاه علوم پزشکی اراک است، اذعان داشت: بدون شک بخش اعظمی از کمبودها و معضلات و مشکلات سیستم بهداشت و درمان استان با تفکر بسیجی و تفکر جهادی برطرف شده است.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان گفت: در حال حاضر یک ‌هزار و 500 نفر از پزشکان این استان عضو بسیج جامعه پزشکی هستند.