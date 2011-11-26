جزئیات تکان دهنده دخالت درسوریه/ ماهیت "ارتش سوریه آزاد"

به گزارش خبرگزاری مهر، "تونی کارتالوچی" کارشناس ژئوپلتیک در مقاله ای در وب سایت "گلوبال ریسرچ" نوشت : اعضای گروه ضد دولتی "ارتش سوریه آزاد" ارتش این کشور را رها نکرده، بلکه شبه نظامیانی هستند که از سوی آمریکا، اسرائیل و ترکیه مورد حمایت نظامی و مالی قرار می گیرند.

در این مقاله آمده است : مخالفان سوری مسلح بوده و آماده هستند تا باعث ایجاد خشونتهای بیشتر در سوریه شوند.

به نوشته تونی کارتالوچی، این گزارش در تضاد آشکار با تبلیغات رسانه ها و وزیران امور خارجه کشورهای غربی است که خشونت در سوریه را یک طرفه به تصویر می کشند و دولت بشار اسد را مسئول کشته شدن معترضان می دانند.

این کارشناس ژئوپلتیک در ادامه می نویسد: گروهی که خود را یک جنبش آزادیخواهانه و طرفدار دموکراسی می دانند، شبه نظامیانی هستند که توسط آژانسهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس آموزش دیده اند.

بر این اساس رهبران این جنبش در لندن و واشنگتن حضور دارند و نیروهای پیاده نظام آن نیز به صورت مخفیانه تامین نظامی می شوند و از سوی رسانه های این دو کشور مورد حمایت کلامی قرار می گیرند.

بر این اساس سرمایه گذاران غربی از ناآرامی ها در سوریه که در جریان آن هزاران نفر کشته شده اند، در قالب بخشی از برنامه طولانی مدت برای تغییر رژیم در منطقه خاورمیانه حمایت مالی می کنند.

تونی کارتالوچی تاکید می کند : قرار بود که تغییر رژیم در سوریه در اوایل سال 1991 صورت بگیرد و تهدیدات واشنگتن علیه این کشور در سال 2002 در دوران ریاست جمهوری "جرج بوش" سوریه را در فهرستی تحت عنوان "محورهای شرارت" قرار دارد و پس از آن این برنامه در قالب حمایت مخفیانه از مخالفان مطرح شد.

وی فاش کرد: مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در ماه آوریل تلاش بسیاری را برای تاسیس موسسات به اصطلاح دموکراتیک در سوریه که دمشق را تهدیدی برای کنترل مردم سوریه می دانستند، آغاز کردند.

وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیشتر بدون اشاره به پیامدهای ویرانگر دخالتهای مستمر غربی ها در امور سوریه و حمایتهای گسترده آنها از گروههای مسلح مخالف، درباره وقوع جنگ داخلی هشدار داده بود که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد این اظهارات خانم کلینتون و همچنین احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نشان می دهد که آنها امور را به سمت جنگ سوق می دهند.