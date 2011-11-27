کشته شدن یک نظامی ناتو / 17 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن 13 شبه نظامی، زخمی شدن یک نفر و بازداشت 17 فرد دیگر در پنج عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در کابل، هلمند، اروزگان و هرات خبر داد.

با وجود افزایش حملات طالبان از ابتدای مه سال جاری تاکنون اعضای این گروه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

خبر دیگر اینکه ایساف در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی ناتو در جنوب افغانستان در روز شنبه خبر داد.

اگرچه در این بیانیه به هویت فرد کشته شده اشاره نشده است، اما نظامیانی از آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا در قالب نیروهای ایساف در نواحی جنوب افغانستان مستقر بوده و علیه طالبان مبارزه می کنند.

گفته می شود که در پی کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده در عملیات دوم مه نیروهای آمریکایی در منطقه ابوت آباد پاکستان و تهدید اعضای این شبکه تروریستی درباره افزایش حملات خود، بیش از 530 نظامی خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون کشته شدند.

خبر دیگر اینکه در پی حمله هوایی ناتو به یک ایست بازرسی در شمال غرب پاکستان و کشته شدن 28 نفر و زخمی شدن 15 فرد دیگر، نیروهای امنیتی این کشور تانکر و آذوقه ناتو را در مسیر افغانستان متوقف کردند.

ارتش پاکستان نیمه شب گذشته جزئیات این حمله را دراختیار "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان پس از بازگشت از شهر مولتان داد.