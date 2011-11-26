دولت اعتبار کمک به مساجد تهران را هم نداده است

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که شورا از ابتدا به بحث کمک های دولت به توسعه مترو و یارانه بلیت اتوبوس و مترو ورود پیدا کرده بود گفت: نیازی نیست ما به طور دائم این پیگیری ها را اعلام کنیم.

کمک به مساجد نیز هنوزپرداخت نشده است

وی ادامه داد: دولت هنوز سرفصل کمک هایش را به دلیل برخی مسائل نه فقط برای مترو و اتوبوس حتی برای مساجد نیز باز نکرده است.

چمران تأکید کرد: ما این قول را گرفته ایم که اگر سرفصل های کمکهای دولت باز شود اولین کمکها به بخش اتوبوس و مترو باشد. متأسفانه یارانه ها در فصل کمکهای دولت قرار می گیرند نه بودجه جاری، که کمک ها متاسفانه غالبا به تعویق می افتد.

یارانه مترو و اتوبوس از سر فصل کمکها خارج شود

رئیس شورای عالی استانها با بیان این که از سال آینده تلاش می شود سهم حمایتهای دولت در بحث مترو و اتوبوس از قالب کمک خارج شود، گفت: اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد، می تواند بسیاری از مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی را حل کرد. در دیداری که به تازگی با مسئولان حوزه اتوبوسرانی داشته ام از نزدیک شاهد مشکلات آنها بوده ام.

در هر دیداری با دولت بودجه مترو را یاد آوری می کنیم

چمران با بیان این که سهم دولت در حوزه توسعه عمرانی مترو تقریبا پرداخت شده است، گفت: در بخش بهره برداری با مشکلاتی روبه رو هستیم که در این زمینه شهرداری کمکهایش را بیشتر کند تا در آینده این هزینه ها جبران شود و ما نیز در هر دیداری که با دولت داریم این موضوع را تأکید می کنیم تا هر چه زودتر بودجه مترو و اتوبوس پرداخت شود.