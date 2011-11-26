به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی در همایش " انسجام داخلی اقتدار جهانی" که در مجمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) در حال برگزاری است،اظهار داشت : با همکاری خوبی که طی سالهای گذشته با پیمانکار روسی داشتیم موفق شدیم مراحل مختلفی که در خصوص تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر نیاز است را به پایان برسانیم و از اردیبهشت‌ماه امسال وارد فاز هسته‌ای نیروگاه شدیم.



وی با بیان اینکه تست‌های هسته‌ای نیروگاه بوشهر انجام شده است تصریح کرد: برای اتصال برق تولید شده در این نیروگاه به شبکه سراسری دو ماه قبل موفق شدیم 450 مگاوات برق هسته‌ای وارد شبکه کنیم.



750 مگاوات برق در نیروگاه بوشهر تولید می‌شود



عباسی ادامه داد: گاهی اوقات شایعاتی مطرح می‌شود که این نیروگاه با مشکلاتی مواجه است در صورتی که این شبهات صحت ندارد و یکسری آزمایش‌های لازم برای صحت عملکرد نیروگاه انجام شده و اشکالات جزئی آن برطرف شد و قرار است 750 مگاوات برق در این نیروگاه تولید شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی از افتتاح رسمی نیروگاه اتمی بوشهر در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: در نظر داریم کارکرد پرتوها را در راستای رفاه بشر به کار گیریم و این مسئله شامل کارکردهای بسیاری می‌شود و البته رسیدن به این اهداف نیازمند یک راکتور تحقیقاتی و سوخت است.



وی با بیان اینکه تمام این فرایندها در داخل کشور و توسط متخصصان ودانشمندان داخلی انجام شده، تصریح کرد: خوشبختانه ما به احداث کارخانه‌ها رسیدیم و در حال حاضر توانایی‌های بسیاری برای تولید انرژی هسته‌ای داریم.

هسته‌ای شدن راه رسیدن به کشورهای پیشرفته است



عباسی ادامه داد: گاهی اوقات گفته می‌شود انرژی هسته‌ای چقدر ارزش دارد که نظام جمهوری اسلامی به خاطر آن تحت فشار باشد. درپاسخ به این قبیل سئوالات باید گفت که اگر قرارباشد جمهوری اسلامی درجمع کشورهای پیشرفته وقدرتمند دنیا قرار داشته باشد هسته‌ای شدن راه رسیدن به این هدف مهم است.

عباسی همچنین از انعقاد تفاهمنامه بین سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت برای تأمین نیازهای پزشکی خبر داد.



رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران به کشوری تبدیل شده که می‌تواند به کشورهای دیگر کمک کند و جلوی خرابکاری‌های صنعتی را بگیرد.



ژست‌های غربی‌ها برای ما مفهومی ندارد



وی با بیان اینکه حرکت ما در بستر امنیتی است، تأکید کرد: خوشبختانه کارشناسان اطلاعات به ما کمک می‌کنند که در یک همکاری مشترک جلوی خرابکاری‌ها را بگیریم.



عباسی با اشاره به اینکه اگر ما سختی‌ها را تحمل کنیم می‌توانیم به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم، بیان داشت: امروز نباید از آسیب در منابع انسانی بترسیم البته دشمنان به ترور دانشمندان هسته‌ای ما روی آورده‌اند و می‌خواهند در جامعه علمی کشور رعب و وحشت ایجاد کنند.

عباسی با اشاره به انواع توطئه‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: تحریم جمهوری اسلامی یکسری ژست ‌هایی است که غربی‌ها به خود می‌گیرند اما این ژست‌ها برای ما مفهومی ندارد.



با حذف دکتر شهریاری مسئله انرژی هسته‌ای به پایان نمی‌رسد



رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین به ترور دکتر شهریاری اشاره کرد و کفت: دکتر شهریاری یکی از شاخص ترین افرادی بود که تمام مقاطع تحصیلی خود را بدون وصل به خارج در کشور انجام داد و با حذف ایشان مسئله انرژی هسته‌ای به پایان نمی‌رسد چون اگر قرار بود علم و فناوری و تکنولوژی تعطیل شود در طول تاریخ علمای زیادی از دنیا رفتند ولی این اتفاق نیفتاد.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در آستانه صدور خدمات و مواد هسته‌ای به کشورهای دیگر قرار گرفته است این موفقیت را مرهون بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و تلاش‌های مسئولان نظام و همت والای متخصصان کشور دانست.



عباسی افزود: اگر به صدور خدمات هسته‌ای فکر نکنیم نیروی بیکار خواهیم داشت.



رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید برلزوم استانداردسازی هسته‌ای تصریح کرد: در حال حاضر صنعت هسته‌ای توسعه زیادی پیدا کرده و قادر است به سایر صنایع کمک کند و امیدواریم در هوافضا حضور فعالی داشته باشیم.