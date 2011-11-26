به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی با اشاره به لزوم افزایش قدرت ملی و تقویت آمادگی‌های دفاعی و هجومی گفت: باید با ارتقاء کیفیت و مدیریت فرماندهان ارشد نظامی و تولید تجهیزات پیشرفته متناسب با جنگ‌های آینده که هوا پایه و دریا پایه خواهد بود و همچنین ارائه دکترین و استراتژی نظامی و اشراف اطلاعاتی نسبت به دشمنان فرامنطقه‌ای و اهداف آن‌ها آمادگی‌های نظامی خود را حفظ کنیم و طرحهای مختلفی برای مقابله با سناریوهای دشمنان داشته باشیم.



وی افزود: بایستی با افزایش و تقویت قدرت ملی از طریق به کار گیری مدیران و نخبگان دینی و علمی در جهت دستیابی به اهداف برنامه پنجم و عقب نیفتادن از چشم انداز راهبردی ایران 1404 و اهداف دهه چهارم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری، به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند، گام برداشت و با حل کردن واقعی مشکلات اقتصادی و فرهنگی، خصوصا اشتغال جوانان و عمل کردن به شعار‌ها و وعده‌هایی که دولتمردان و مسئولان می‌دهند، در دل مردم امید به آینده و اعتقاد به نظام اسلامی را فزاینده‌تر کرد.



دشمنان به دنبال تضعیف روحیه مردم و جوانان است



سرلشکر صفوی با بیان اینکه دشمنان به دنبال تضعیف روحیه مردم و جوانان هستند افزود: باید در مقابله با این عمل دشمن با کاهش مشکلات فرا روی مردم و فراهم آوردن زمینه اشتغال برای جوانان و عمل کردن دولتمردان به شعار‌ها مشکلات واقعی مردم حل شود و مردم همواره با امیدواری در صحنه حضور داشته باشند.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به سفر اخیر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه مشکل اصلی این استان را اشتغال برشمرد افزود: در این استان زمین کشاورزی و آب فراوانی وجود دارد که به دلیل وارد شدن بخش عظیمی از آب آن به عراق امکان بازگشت مجدد وجود ندارد و به همین دلیل کشاورزی در آنجا رونق چندانی ندارد.



سرلشکر صفوی ادامه داد: یکی از مصوبات سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه این بود که باید آب این استان به داخل وارد شود و در این راستا نیز دولت قول داده است تا با ایجاد چندین سد و تونل از خروج آب استان جلوگیری کند و از این طریق کشاورزی رونق بگیرد و مشکل اشتغال این استان مرتفع شود.



وی پرهیز از فرد گرایی و روی آوردن به خرد جمعی و هماهنگی بین قوای سه گانه و اجرایی کردن مصوبات مجلس را موجب نا‌امید کردن دشمنان بر شمرد و افزود: دولت خدمتگزار باید به وعده‌های داده شده عمل کند و اجرای وعده‌ها نیز نیازمند همت والایی است.



سرلشکر صفوی ادامه داد: افزایش قدرت ملی کشور با افزایش ظرفیت سیاسی، اقتصادی و با استفاده از منابع مادی و معنوی به منظور مقابله با دشمنان باید در دستور کار قرار گیرد.



حضور 10 میلیون بسیجی در کشور



وی بر تقویت آمادگی و افزایش روحیه جهادی، حماسی و دفاعی تاکید کرد و افزود: بسیج جزو ارکان قدرت ملی ایران است و امروز بیش از 10 میلیون نفر از بسیجیان درگردان‌های عاشورا و الزهرا‌(س) ، امام علی‌(ع) و امام حسین(ع) سازماندهی شده‌اند.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا شرایط ایران در منطقه را بسیار حساس خواند و افزود: ایران به عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه از ثبات و امنیت و همچنین نفوذ منطقه‌ای خوبی برخوردار است که دشمنان این امر را نمی‌پسندند و به دنبال تضعیف آن هستند.