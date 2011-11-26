به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد در سخنانی با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سید الشهداء گفت: مبلغان بدانند که ماه محرم فرصتی طلایی و استثنایی است که در آن باید کار فکری و معنوی انجام داد.

وی اظهار داشت: مبلغان باید در راستای بصیرت دینی، رشد معنوی و زمینه ایثار و گذشت را در جامعه فراهم کنند تا نام امام حسین (ع) در محرم و عاشورا همواره زنده و جاویدان بماند.

خطیب نماز جمعه قم نقش رسانه‌ها را در این راستا مهم دانست و افزود: همه شبکه‌های صدا و سیما باید برای ترویج فرهنگ عاشورا و کربلا بسیج شوند.

وی تأکید کرد: هیئت‌های مذهبی باید مراقب باشند تا با صحنه‌های غیر دینی و غیر شرعی قداست مراسم عزاداری سید الشهدا(ع) را از بین نبرند و بدانند که بیرق ساده و سرخ حسینی هزاران پیام به همراه دارد که نیاز به برنامه‌های دیگر نیست.

اگر در کشور فرهنگ بسیجی پیاده شود، تحولی بنیادین را شاهد خواهیم بود

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به پنجم آذر و سالروز تشکیل بسیج به فرمان امام راحل(ره) اظهار داشت: از اقدامات امام خمینی (ره) تشکیل بسیج مستضعفین بود که این امر با گذشت کمتر از یک سال از انقلاب اسلامی به فرمان ایشان تحقق یافت.

وی در ادامه گفت: بسیج فتح الفتوح و شجره طیبه انقلاب اسلامی است که آثار و برکات این نهاد مقدس را در طول سالهای جنگ شاهد بودیم.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: بسیجیان در دوران دفاع مقدس لرزه بر اندام دشمنان انداختند و ملت ما نیز امروز باید بداند که بسیجی بودن تنها پوشیدن لباس نظامی نیست و هرکس با تفکر و اندیشه بسیجی زندگی و مصالح کشور را در نظر داشته باشد یک بسیجی است.

وی با اشاره به جمعیت 75 میلیونی امروز ایران اسلامی اظهار داشت: باید در آینده نزدیک شاهد ده‌ها میلیون انسان بسیجی در کشور باشیم.

امام جمعه قم ادامه داد: اگر در کشور فرهنگ بسیجی پیاده شود و مسئولان بر این اساس کشور را اداره کنند تحولی بنیادین را شاهد خواهیم بود.

وی فداکاری، گذشت، ایثار، همت مضاعف و کار و تلاش را از ویژگی‌های بسیجی بودن برشمرد و گفت: امیدواریم همه بسیجیان زیبنده کشور باشند و در برابر تهدیدهای دشمنان ایستادگی و مقاومت کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی گفت: دشمنان بدانند که اگر تهدید کنند آنها را تهدید می‌کنیم و پاسخی کوبنده و پشیمان کننده برای آنها خواهیم داشت.

مدرس اسطوره مقاومت و پایداری بود

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از خطبه‌های خود به سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: مدرس اسطوره مقاومت و پایداری است که همواره به حق سخن گفت و در این مسیر نیز به شهادت رسید.

وی با تقدیر از اقدام نمایندگان مجلس در لغو مصوبه اخیر، گفت: لغو مصوبه سابق، اقدامی انقلابی بود و اگر نهادی به این جمع‌بندی برسد که کار گذشته او اشتباه بوده و آن را اصلاح کند حرکتی انقلابی کرده است و این امر می تواند برای سایر نهادها الگو باشد و نمایندگان نیز بدانند که مردم خوب می‌فهمند و زبان تشکر هم دارند.



پرونده حقوق بشر آمریکایی‌ها سیاه است



خطیب نماز جمعه قم در ادامه به اقدام اخیر و سناریوی اخیر استکبار در خصوص تصویب سه قطعنامه علیه ایران اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان سعی داشتند در خصوص انرژی هسته ای، حقوق بشر و مسئله تروریست علیه ایران قطعنامه صادر کنند.

وی اظهار داشت: وقاحت هم حدی دارد و کسانی ما را متهم به ساخت سلاح هسته‌ای می‌کنند که خود هزاران کلاهک هسته‌ای داشته و با آن ژاپن را بمباران کردند.

استاد حوزه علمیه قم با طرح این پرسش که آیا رژیم اشغالگر قدس کلاهک هسته‌ای دارد یا ایران، گفت: چرا دنیا در این خصوص خفقان گرفته است و حرکتی نمی کند.

وی اضافه کرد: پرونده حقوق بشر آمریکایی ها سیاه است که صحنه مواجه شدن پلیس آمریکا با مردم معترض وال استریت نمونه‌ای از آنهاست.

حسینی بوشهری تصریح کرد: اگر در هر جای دنیا کشتاری رخ دهد دست آمریکا در میان است و امروز در خود آمریکا متهم کردن ایران به تروریسم بودن را تمسخر می کنند.

اسلامی، مردمی و ضد آمریکایی بودن، انقلاب مصر را پیروز می‌کند



وی در بخش پایانی سخنان خود به قیام مردم مصر اشاره کرد و گفت: در این روزها مردم مصر برای نهایی کردن انقلاب خود به خیابان ها ریختند و 50 شهید و 2 هزار مجروح را تقدیم انقلاب کردند.

امام جمعه قم تصریح کرد: ویژگی اسلامی بودن، مردمی بودن و ضد آمریکایی بودن انقلاب مصر قطعا آنها را پیروز خواهد کرد.

