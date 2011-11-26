بسکتبال قم بازی بسیار خوبی مقابل قهرمان آسیا ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوافضل آزاد فلاح بعد از شکست 100 بر 64 مقابل تیم بسکتبال مهرام تهران در دیداری خانگی در سالن شهید حیدریان قم، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کار بسیار سختی در پیش داشتیم چرا که مقابل قهرمان آسیا بازی می کردیم.



وی با اشاره به اینکه جهش ترابری قم برابر یکی از تیم های قدرتمند برابر رقبای خود بازی خود ارائه کرد و هرگز به راحتی تسلیم حریف نشد، تصیرح کرد: مطمئن باشید تیم جهش ترابری قم بسیار قوی‌تر و بهتر در بازی های بعدی توان خود نشان خواهد داد.



مربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم اظهار داشت: ما از قبل هم می‌دانستیم که بازی با مهرام تهران برای ما بسیار سخت خواهد بود زیرا آنها از وجود بازیکنان سرشناسی که عضو تیم ملی بسکتبال کشورمان هستند، استفاده می‌کردند و به هیچ عنوان تیمی نبودند که بتوانیم بازی آسانی داشته باشیم.



وی تصریح کرد: در آغاز مسابقه خوب و مسلط بازی کردیم اما در دقایق پایانی جریان مسابقه به شکلی پیش رفت که فاصله بین ما و مهرام زیاد شد ولی بازیکنان ما کاملا با انگیزه بودند و در لحظات حساس از فرصت‌ها به خوبی بهره می‌بردند.



آزاد فلاح عنوان داشت: پرتاب‌های سه امتیازی بازیکنان مهرام یکی از عوامل برتری آنها در این مسابقه بود ولی توقع ما از بازیکنان تیم جهش ترابری در این مسابقه برآورده شد، تیم ما جوان است و یقینا با کار بیشتر روز به روز بهتر می شویم.



وی با بیان اینکه بازیکنان جهش ترابری حتی برای کسب برتری مقابل مهرام در کوارتر دوم تیم برتر میدان بودند و با برتری زمین مسابقه ترک کردند، ابراز داشت: این نکته را هم نباید از یاد ببریم که تیم ما در روزهای اخیر مورد فشار زیاد است و این وضعیت به زودی به پایان خواهد رسید.



مربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم ادامه داد: به هر حال رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برای ما در هفته های اخیر شرایط ویژه ای دارد و برای ما مهم این است که بتوانیم در ادامه لیگ خود را بازسازی کرده و نتایج اخیر را جبران کنیم.



وی تاکید کرد: بازیکنان تیم جهش ترابری نشان دادند که در ادامه لیگ می‌توانند جزو تیم‌های خوب لیگ برتر قرار بگیرند، جهش ترابری مربی بسیار خوبی دارد و در کنار بازیکنانی که با انگیزه هستند به روزهای آتی امیدوار است.



آزاد فلاح در خصوص وضعیت تیمش در آستانه رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال تصریح کرد: وضعیت خوبی داریم و با آمادگی کامل به مصاف پتروشیمی بندر امام می رویم.