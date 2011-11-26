محمود مظفر در گفتگو باخبرنگار مهر با اعلام آمار حوادثی که در آبان ماه سال جاری امدادگران هلال احمر در آن حضور داشتند گفت: در آبان ماه سال جاری در مجموع امدادگران در یکهزار و 29 مورد حوادث کشور حضور داشتند.

وی افزود: در مجموع این حوادث 21 هزار و 231 شهروند حادثه دیده و یک هزار و 898 نفر مصدوم شدند که امدادگران با نجات دو هزار و 874 شهروند توانستند یک هزار و 252 نفر را به بیمارستان منتقل کرده و 646 نفر را سرپایی درمان کنند.

جدول حوادث آبان ماه سال 90 و ارائه خدمات امدادی هلال احمر

عنوان تعداد مورد حادثه دیدگان نجات یافتکان مصدومان آتش سوزی 1 مورد --------- ---------- --------- خدمات حضوری 34 مورد 95 نفر 93 نفر 43 نفر ریزش آوار 6 مورد 8 نفر 4 نفر 4 نفر حوادث شهری 42 مورد 65 نفر 62 نفر 55 نفر حوادث جاده ای 808 مورد 2684 نفر 2469 نفر 1598 نفر حوادث دریایی و ساحلی 8 مورد 19 نفر 17 نفر 13 نفر زمین لرزه 12 مورد -------- ------- -------- حوادث صنعتی 4 مورد 28 نفر 16 نفر 15 نفر حوادث اقلیمی 55 مورد 1911 نفر 28 نفر 28 نفر رانش زمین -------- -------- -------- -------- سیل و آبگرفتگی 32 مورد 16348 نفر 116 نفر 116 نفر حوادث کوهستان 27 مورد 73 نفر 69 نفر 26 نفر حوادث هوایی ------- ------- ------- --------

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر مجموع خدمات امدادی ارائه شده در حوادث را 18 هزار و 245 مورد عنوان کرد و افزود: افراد اسکان داده شده سه هزار و 171 مورد و توزیع اقلام زیتی یک هزار و 467 مورد و 12 هزار و 338 بسته غذایی بوده است.

وی خدمات امدادی هلال احمر در حوزه بین الملل را ارسال یک محموله به سومالی و هفت محموله به ترکیه عنوان کرد و افزود: در طول امدادرسانی آبان ماه سال جاری 98 سورتی پرواز همراه با اعزام یک هزار و 291 تیم عملیاتی و چهار هزار و 598 امدادگر بوده است.

مظفر گفت: مجموع کل آمبولانس اعزام شده یک هزار و 114 دستگاه و میانگین مدت زمان هر عملیات در جاده ها 48 دقیقه بوده است.