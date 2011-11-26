محمود مظفر در گفتگو باخبرنگار مهر با اعلام آمار حوادثی که در آبان ماه سال جاری امدادگران هلال احمر در آن حضور داشتند گفت: در آبان ماه سال جاری در مجموع امدادگران در یکهزار و 29 مورد حوادث کشور حضور داشتند.
وی افزود: در مجموع این حوادث 21 هزار و 231 شهروند حادثه دیده و یک هزار و 898 نفر مصدوم شدند که امدادگران با نجات دو هزار و 874 شهروند توانستند یک هزار و 252 نفر را به بیمارستان منتقل کرده و 646 نفر را سرپایی درمان کنند.
جدول حوادث آبان ماه سال 90 و ارائه خدمات امدادی هلال احمر
|عنوان
|تعداد مورد
|حادثه دیدگان
|نجات یافتکان
|مصدومان
|آتش سوزی
|1 مورد
|---------
|----------
|---------
|خدمات حضوری
|34 مورد
|95 نفر
|93 نفر
|43 نفر
|ریزش آوار
|6 مورد
|8 نفر
|4 نفر
|4 نفر
|حوادث شهری
|42 مورد
|65 نفر
|62 نفر
|55 نفر
|حوادث جاده ای
|808 مورد
|2684 نفر
|2469 نفر
|1598 نفر
|حوادث دریایی و ساحلی
|8 مورد
|19 نفر
|17 نفر
|13 نفر
|زمین لرزه
|12 مورد
|--------
|-------
|--------
|حوادث صنعتی
|4 مورد
|28 نفر
|16 نفر
|15 نفر
|حوادث اقلیمی
|55 مورد
|1911 نفر
|28 نفر
|28 نفر
|رانش زمین
|--------
|--------
|--------
|--------
|سیل و آبگرفتگی
|32 مورد
|16348 نفر
|116 نفر
|116 نفر
|حوادث کوهستان
|27 مورد
|73 نفر
|69 نفر
|26 نفر
|حوادث هوایی
|-------
|-------
|-------
|--------
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر مجموع خدمات امدادی ارائه شده در حوادث را 18 هزار و 245 مورد عنوان کرد و افزود: افراد اسکان داده شده سه هزار و 171 مورد و توزیع اقلام زیتی یک هزار و 467 مورد و 12 هزار و 338 بسته غذایی بوده است.
وی خدمات امدادی هلال احمر در حوزه بین الملل را ارسال یک محموله به سومالی و هفت محموله به ترکیه عنوان کرد و افزود: در طول امدادرسانی آبان ماه سال جاری 98 سورتی پرواز همراه با اعزام یک هزار و 291 تیم عملیاتی و چهار هزار و 598 امدادگر بوده است.
مظفر گفت: مجموع کل آمبولانس اعزام شده یک هزار و 114 دستگاه و میانگین مدت زمان هر عملیات در جاده ها 48 دقیقه بوده است.
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