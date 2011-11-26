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۵ آذر ۱۳۹۰، ۷:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جدول حوادث آبانماه در کشور/ هزار حادثه و 21 هزار حادثه‌دیده

جدول حوادث آبانماه در کشور/ هزار حادثه و 21 هزار حادثه‌دیده

رئیس سازمان امداد و نجات کشور با اعلام رخداد یکهزار و 29 مورد حوادث در آبانماه سال جاری گفت: در مجموع این حوادث 21 هزار سهروند حادثه دیده و دو هزار و 800 شهروند نجات یافتند.

محمود مظفر در گفتگو باخبرنگار مهر با اعلام آمار حوادثی که در آبان ماه سال جاری امدادگران هلال احمر در آن حضور داشتند گفت: در آبان ماه سال جاری در مجموع  امدادگران در یکهزار و 29 مورد حوادث کشور حضور داشتند.

وی افزود: در مجموع این حوادث 21 هزار و 231 شهروند حادثه دیده و یک هزار و 898 نفر مصدوم شدند که امدادگران با نجات دو هزار و 874 شهروند توانستند یک هزار و 252 نفر را به بیمارستان منتقل کرده و 646 نفر را سرپایی درمان کنند.

جدول حوادث آبان ماه سال 90 و ارائه خدمات امدادی هلال احمر

عنوان تعداد مورد حادثه دیدگان نجات یافتکان مصدومان
آتش سوزی 1 مورد  ---------  ----------  ---------
خدمات حضوری 34 مورد  95 نفر  93 نفر  43 نفر
ریزش آوار 6 مورد  8 نفر  4 نفر 4  نفر
حوادث شهری 42 مورد  65 نفر  62 نفر 55  نفر
حوادث جاده ای 808 مورد  2684 نفر  2469 نفر  1598 نفر
حوادث دریایی و ساحلی 8 مورد  19 نفر  17 نفر  13 نفر
زمین لرزه 12 مورد  --------  -------  --------
حوادث صنعتی 4 مورد  28 نفر  16 نفر  15 نفر
حوادث اقلیمی 55 مورد  1911 نفر  28 نفر  28 نفر
رانش زمین --------  --------  --------  --------
سیل و آبگرفتگی 32 مورد  16348 نفر  116 نفر  116 نفر
حوادث کوهستان 27 مورد  73 نفر  69 نفر  26 نفر
حوادث هوایی -------  -------  -------  --------

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر مجموع خدمات امدادی ارائه شده در حوادث را 18 هزار و 245 مورد عنوان کرد و افزود: افراد اسکان داده شده  سه هزار و 171 مورد و توزیع اقلام زیتی یک هزار و 467 مورد و 12 هزار و 338 بسته غذایی بوده است.

وی خدمات امدادی هلال احمر در حوزه بین الملل را ارسال یک محموله به سومالی و هفت محموله به ترکیه عنوان کرد و افزود: در طول امدادرسانی آبان ماه سال جاری 98 سورتی پرواز همراه با اعزام یک هزار و 291 تیم عملیاتی و چهار هزار و 598 امدادگر بوده است.

مظفر گفت: مجموع کل آمبولانس اعزام شده یک هزار و 114 دستگاه و میانگین مدت زمان هر عملیات در جاده ها 48 دقیقه بوده است. 

کد مطلب 1469127

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