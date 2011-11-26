تکایای محرم برپا شدند/ عطر حسینی در کوچه های شهر

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگ و بزرگتر می شویم اما هیئت محله همچنان هر محرم پر رونق تر از قبل چادر سیاه بر سر می کشد و میزبان عزاداران حسینی از تمامی قشرهای مردم است.

به راستی این چه سنتی است که گذر ایام گرد فراموشی بر آن برجای نمی گذارد و عاشقان حسینی هر محرم به یاد دلاوریهای سردار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) رخت سیاه بر تن می کنند و از عمق جان بر سر و روی خود کوفته و بر مظلومیت حسین(ع) و خاندانش مویه می کنند.

محرم که از راه می رسد، سر و روی شهر هم تغییر می کند. سر در خانه ها و ادارات پرچمهای سیاه بالا می رود و تکایا یکی پس از دیگری آماده استقبال از ماه محرم می شوند.

به برکت این ماه و عزاداری های آن است که همه ساله درماههای حرام آمار جرائم نیز به شدت کاهش می یابد.

محرم با خود آرامش و سکوت توام با تامل را به شهر می آورد. عطر اسپند و غذای نذری هیئت و هزاران نفر مشتاق گرفتن این تبرکی، صفهای چند صد متری را مقابل هیئتها ایجاد می کند.

دست اندرکاران هیئتها این روزها مشغول خرید برای راه اندازی هیئت هستند. از خرید پرچم و تمسال تا خرید حبوبات و برنج و ظروف یکبار مصرف و ملزومات غذای نذری...

به بازار هم که می روی لباسهای سیاه خودنمایی می کند. شوق و شور حسینی گویا کوچک و بزرگ نمی شناسد و همه مشغول کاری هستند.

بچه ها با ذوق فراوان آماده محرم می شوند، لباس مشکی می خرند و طبل و سنچ و زنجیرهایشان را برای آمدن به هئیت و عزاداری برای امام حسین(ع) آماده می کنند.

پوشیدن لباس مشکی در مرحم از سنتهای ایرانیان است که در آن به نشان سوگواری امام حسین(ع) عزاداران حسینی لباس سیاه بر تن می کنند و به مجالس عزاداری می روند.

برگزاری مراسم های شادی نیز به احترام عظمت و اوج انبوه این ماه، به یکباره به کنار می رود و عزاداری برای کسی که نه یک نماد بلکه بنیانگذار یک نهضت شیعی و علوی بود، به اوج می رسد.

سالهاست در کوچه ها و محلات، هیئتهای عزاداری محرم با نام های گوناگون برپاست و هرسال نیز هیئت امنای هیئت تلاش می کنند مراسمی با شکوه تر از گذشته را برگزار کنند.

اگرچه رقابت میان برخی هیئتها و تشریفات غیر ضروری نظیر خرید علامت، علم و ... چند سالی است از سوی روحانیان و کارشناسان مذهبی به اهالی هیئتها توصیه نمی شود، اما به نظر می رسد فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند تلاش بیشتری استو

رعایت نکات ایمنی در برخورداری هیئت از برق مستقیم، سیم کشی ایمن وسیستم گرمایشی و بخاری از موارد مهمی است که باید هیئتهای مذهبی برای جلوگیری از بروز خطر و حفظ سلامتی عزاداران به آن توجه کننند.

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اعظم کریمی