نحوه انتخاب مربیان باشگاهی اصولی نیست/ وزارت ورزش ورود می کند

سید باقر پیشنمازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرایط یک مربی خوب فقط فنی نیست و ویژگیهای فردی وی باید در شرایط انتخابی مورد ملاک باشگاهها قرارگیرد، اضافه کرد: این معاونت سعی خواهد کرد در حوزه مربیگری اهتمام بیشتری داشته باشد.

معاون امور‌ آموزشی و فرهنگی جوانان وزارت ورزش وجوانان، از اجرای طرح جامع فرهنگی در اماکن ورزشی سراسر کشور بزودی توسط این معاونت خبر داد.

پیشنمازی افزود: مراحل کارشناسی اجرای این طرح در نشست با کارشناسان، صاحبنظران و پیشکسوتان ورزشی و فرهنگی کشور بررسی شده و بزودی اجرایی خواهد شد.

وی زمان دقیق اجرای این طرح را نیازمند مشورت بیشتر با فدراسیونهای ورزشی و پیشکسوتان این بخش دانست و افزود: حداقل تا دوماه آینده دوره آزمایش طرح جامع فرهنگی در چند مکان ورزشی اجرا و آسیب شناسی خواهد شد و پس از موفقیت برنامه های پیشنهادی در این طرح، توسعه داده خواهد شد.

معاون امور‌ آموزشی و فرهنگی جوانان وزارت ورزش وجوانان، هدف از تدوین طرح جامع فرهنگی در اماکن ورزشی کشور را به منظور سلامت بیشتر در این اماکن بیان کرد و ادامه داد: در این طرح به فضای فیزیکی ورزشگاهها و سالن های ورزشی، ساعت دقیق برگزاری مسابقات، انتظارهای تماشاچیان از مسئولان اماکن ورزشی، عوامل فنی و موضوعات مختلف در این حوزه پرداخته می شود.

پیشنمازی، از نگاه تیزبینانه رسانه ها در خصوص مطرح شدن برخی مسائل ورزشی انتقاد کرد و یادآور شد: آسیب هایی که در فضای ورزشی به وجود می آید منحصر به فضای ورزشی نیست و فضای ورزشی زود رسانه ای می شود.

