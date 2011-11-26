محمد حسن محبی، دارنده مدال نقره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور گوش شکسته‌ها در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی اتفاق خوشایندی است که مدت‌ها منتظرش بودیم.

وی در ادامه افزود: حضور این تعداد از قهرمانان کشتی در جمع کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون کشتی به طور قطع خوشایند است و باید این اتفاق را به فال نیک گرفت.

محبی در مورد انتخاب خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون اظهار داشت: مهم نیست چه کسی هدایت مقطعی فدراسیون را به دست بگیرد آنچه که اهمیت دارد این است که در نهایت با برگزاری مجمع یک مدیر از جنس کشتی روی صندلی ریاست این فدراسیون بنشیند.

دارنده مدال طلای آسیا در مورد تغییرات مدیریتی در آستانه مسابقات مهمی همچون المپیک لندن اظهار داشت: کشتی راه خود را پیدا کرده و بعید می‌دانم تغییر مدیریت لطمه‌ای به کشتی وارد کند ضمن اینکه تا المپیک زمان قابل توجهی باقی مانده است.

سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در پایان گفت: امیدوارم انتخابات در جوی کاملا ورزشی و البته سالم برگزار شود تا پس از مدت‌ها ورزش گوش شکسته‌ها به دست اهلش سپرده شود.