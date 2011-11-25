تظاهرات گسترده در اسکندریه/ مردم خواستار بازگشت نظامیان به پادگانها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، تظاهرات کنندگان در اسکندریه با حمایت از انقلابیون تحصن کننده در میدان التحریر قاهره از نظامیان خواستند هر چه سریعتر قدرت را به دولت نجات ملی واگذار کنند.



مردم پورت سعید نیز در حمایت از انقلابیون حاضر در میدان التحریر دست به تظاهرات زدند.



خبر دیگر اینکه کاخ سفید از شورای انتقالی مصر خواست در سریع ترین زمان ممکن، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند.



رسانه ها همچنین گزارش دادند دهها گروه انقلابی و جوانی مخالفت خود را با مامور شدن الجنزوری برای تشکیل دولت اعلام کردند و تصمیم شورای نظامی را نشان دهنده سردرگمی و آشفتگی آن دانسته و بار دیگر خواستار بازگشت نظامیان به پادگانها شدند.