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۵ آذر ۱۳۹۰، ۸:۲۹

رنگرز در گفتگو با مهر:

کشتی آرامش می‌خواهد/ مجمع فدراسیون کشتی بزودی تشکیل می‌شود

کشتی آرامش می‌خواهد/ مجمع فدراسیون کشتی بزودی تشکیل می‌شود

کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی گفت: خطیب فرد شناخته شده‌ای است که می تواند به فضای کنونی کشتی آرامش بدهد.

حسن رنگرز، مشاور وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه یزدانی خرم اعلام کرده بود دیگر به فدراسیون کشتی نمی رود، انتخاب خطیب به عنوان سرپرست کار درستی بود.

دارنده مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ادامه داد: خطیب فرد شناخته شده‌ای است که در سطوح مختلف ورزش مدیریت کرده است و می تواند با کمک اهالی کشتی به فضای کنونی آرامش ببخشد.

دارنده مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان اظهار داشت: امیدوارم تمامی عوامل فنی و اجرایی کشتی به خطیب کمک کنند تا ضمن پیش بردن کارهای روزانه کشتی، در فضایی کاملا آرام برنامه‌ها را برای حضور در المپیک لندن پیش ببرد.

سرمربی پیشین تیم کشتی فرنگی جوانان در پایان خاطر نشان کرد: به امید خدا مجمع فدراسیون کشتی بزودی تشکیل خواهد شد و گزینه‌ای که بتواند برنامه‌های بهتری را ارائه کند، رئیس آینده این فدراسیون می شود.

13 نفر برای حضور در مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی ثبت نام کرده‌اند که یکی از آنها حسن رنگرز است.

کد مطلب 1469139

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