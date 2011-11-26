6 میلیارد دلار میعانات گازی فازهای پارس جنوبی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پیروز موسوی در یک گردهمایی با اشاره به صدور بیش از 8 میلیون تن میعانات گازی پارس جنوبی به بازارهای بین‌المللی شور در هشت ماهه نخست سالجاری، گفت: با صادرات این میزان میعانات گازی در مجموع حدود 6 میلیارد دلار درآمد به اقتصاد کشور تزریق شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعلام اینکه این میزان صادرات میعانات گازی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 21 درصد و از نظر ارزش 45 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: در این مدت حدود 16 میلیون تن کالا شامل پلی اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، گازهای پروپان، بوتان، بنزن و پارازایلین به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار از منطقه ویژه پارس به خارج از کشور صادر شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این میزان کالا به کشورهای چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، اندونزی، هلند، ‌بلژیک، ‌اسپانیا، ترکیه، رومانی، ‌تایوان، ‌تایلند، ‌مالزی، ‌ویتنام و افغانستان صادر شده است، اظهار داشت: صادارات این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 33 درصد و از نظر ارزشی 71 درصد رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه در این مدت بیش از 7 میلیون تن کالای غیر نفتی شامل محصولات تولیدی منطقه عسلویه به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است، بیان کرد: صادرات این محصولات در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 50 درصد و از نظر ارزشی 104 درصد رشد را نشان می دهد.

موسوی، افزود: از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه امسال، بیش از چهار هزار تن کالا به ارزش بیش از 11 میلیون دلار کالا و تجهیزات مورد نیاز فازهای پارس جنوبی وارد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شده است.

این مقام مسئول درباره واردات موقت کالا نیز توضیح داد: در مدت یاد شده همچنین حدود 32 هزار تن کالا به ارزش حدود 60 میلیون دلار به صورت «ورود موقت» وارد منطقه ویژه پارس شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 193 درصد افزایش داشته است.

وی با یادآوری اینکه روند صادرات میعانات گازی و واردات کالا و تجهیزات مورد نیاز فازهای پارس جنوبی نشان می دهد، جبهه‌های مختلف کاری در حوزه عملیاتی پارس جنوبی شتاب چشمگیری داشته است، تاکید کرد: موفقیت‌های چشمگیری که به تازگی در حوزه‌های بالادستی و پایین دستی عسلویه حاصل شده نشان از عزم صنعت نفت برای توسعه و پیشرفت پایتخت انرژی ایران است.