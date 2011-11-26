کری خوانی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه/ شورای نگهبان وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان اختلاف میان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه از آنجا آغاز می شود که در سال 79 قوه قضائیه از کانونهای وکلا می خواهد تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبوده و قادر به قبولی در آزمونهای سخت کانونهای وکلا نبودند این پذیرش به کندی انجام گرفت.

در این میان فشارها از سوی قوه قضائیه و گروهی از حقوقدانان بر دولت وارد شد تا به یکه تازی کانونهای وکلا پایان داده شود و قوه قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در تاریخ اسفند 79 قوه قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی مجوز صدور پروانه وکالت را اخذ نماید.

امروز حدود 11 سال از تصویب این قانون می گذرد و مرکز مشاوران قوه قضائیه توانسته است با جذب 20 هزار وکیل تعداد وکلای ایران را به 33 هزار وکیل افزایش دهد.

کانونهای وکلا وارد مسائل سیاسی نمی شوند

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران در مورد اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در مورد جذب وکیل توسط دستگاه قضا معتقد است تعداد جذب وکلا بر اساس رای کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا هر استان تعیین می شوند و اگر واقعا کشور در سال 79 نیازمند وکیل بود در سالهای 59 تا 76 که جذب وکیل بر عهده دستگاه قضا بود چرا این تعداد وکیل جذب نشد؟

کشاورز می گوید: مرکز مشاوران با افتخار وارد پرونده حوادث بعد از انتخابات شده در حالی که ورود وکلا به جریانهای سیاسی ممنوع است. آنها می گویند هر 1500 ایرانی باید یک وکیل داشته باشند که این حرف هم خلاف واقع است. در ضمن وکلای عضور مرکز مشاوران به راحتی تبلیغات می کنند در حالی که تبلیغات برای وکالت ممنوع است.

کانونهای وکلا معتقدند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضائیه بعد از پایان برنامه‌ سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانون‌گذار در برنامه‌ چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه‌ سوم ادامه دهد صریحا آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده 187 چنین کاری نکرده است. در برنامه‌ پنجم هم چنین چیزی نیامده است.

کری خوانی کانون وکلا با مرکز مشاوران 187

البته کری خوانی کانونهای وکلا با مرکز مشاوران 187 قوه قضائیه به هیمن جا ختم نشده و داستان به جاهای باریک هم رسیده است به نحوی که جنقی کرمانی رئیس کانون وکلای مرکز گفته است بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلوما بیشتری برخوردارند وکلای کانونها یا ماده 187 قوه قضائیه. کدام سربار دولت هستند کانونها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می کنند که معلوم نیست از کجاست.

همچنین مندلی پور نماینده اسکودا هم عنوان کرده است: وکلای 187 دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده اند.

مرکز مشاوران قوه قضائیه: کانونهای وکلای چشمان خواب آلوده خود را باز کنند

عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه هم در پاسخ به ادعاها و سخنان کانونیها گفت: کانونهای وکلا ملزم نبودند هر سال آزمون برگزار کنند برای همین در دهه 70 موجی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بوده و 5 میلیون پرونده هم در آن زمان وکیل نداشتند برای همین ماده 187 تصویب شد. وقتی که کانونهای وکلا دیدند که مرکز مشاوران قوه قضائیه این تعداد وکیل را جذب کرده است آنها هم دست به کار شدند.

علی ادیب معاون مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه قانون جامع وکالت می تواند چهره مخدوش شده وکالت را در جامعه بهبود بخشد گفت: آقایان کانون وکلا ادعا دارند که وکلای ماده 187 قوه قضائیه بی سواد و بی ادب هستند و اینکه سطحشان از وکلای عضو کانون وکلا کمتر است در حالی که وکلای مشمول ماده 187 در آزمونهای قوه قضائیه شرکت کرده و پس از طی تمام مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند. وی افزود: کانونهای وکلا واقعاً زمان آن نرسیده که کمی چشمان خواب آلود خود را باز کرده و حضور فعال و پرثمر وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را که از فیلترهای مختلف علمی و گزینشی گذشته و به شغل شریف وکالت ارتقا یافته اند در جامعه شاهد باشید. ادیب با اشاره به اینکه عرصه وکالت با چنین اظهاراتی در سالهای اخیر از هویت اصلی خودش دور شده است گفت: دست اندرکاران کانون های وکلاء که داعیه 50 سال فعالیت دارند بهتر است اعلام کنند برای عرصه وکالت چه کرده اند و چرا باید عرصه وکالت به فرایندی تبدیل شود که بعد از 50 سال هنوز وکالت نتوانسته سطح اعتماد عمومی را به حدی برساند که مردم به راحتی جهت احقاق حقوق خود به وکیل مراجعه کنند. مانع برگزاری آزمون مجدد مرکز مشاوران شوید در حالی که کری خوانیها کمی آرام گرفته بود ناگهان مرکز مشاوران قوه قضائیه فراخوان جذب وکیل خود را اعلام کرد. و همین موجب شد تا کانونهای وکلای دادگستری دست به قلم شده و آذرماه سال جاری نامه ای به رئیس دستگاه قضا نوشتند. آنها در این نامه مرکز مشاوران قوه قضائیه را موسوم به 187 نامیده و آن را به عنوان مرکزی بر پایه ماده ای منسوخ شده از برنامه سوم توسعه عنوان کردند که در غفلت نمایندگان مجلس تصویب شده است. کانونهای وکلا در این نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشتند: از جنابعالی درخواست صدور دستور توقف هر گونه اقدامی از سوی مرکز مشاوران 187 از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و... را داریم. شورای نگهبان: کانونهای وکلا در کار ما دخالت نکنند

در پی انتشار عمومی نامه کانونهای وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه، که در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان "غیر قابل توجیه" قلمداد شده است، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: معیار شورای نگهبان، در بررسی طرحها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکلهای صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.