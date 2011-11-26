دانشجویان تئاتر سهمی از بودجه ندارند/ جوایز نقدی در تئاتر مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، همواره اختلاف موجود برای فعالیت‌های مختلف تئاتری موضوعی بوده که گاه بسیار مشهود است و نمی‌توان این اختلاف و تفاوت را نادیده گرفت. گاه دیده شده که قرارداد و بودجه‌ای که به یک اثر نمایشی اختصاص پیدا می‌کند با بودجه چندین اثر نمایشی دیگر برابر است. هیچگاه مشخص نشده که چرا در تئاتر ایران برخی آثار نمایشی که ویژگی‌های خاصی نیز ندارند، چرا بودجه ای چندین برابر نمایش‌های دیگر دریافت می‌کنند.



از سوی دیگر این اختلاف بودجه در خصوص جشنواره‌های مختلف تئاتری نیز وجود دارد. جشنواره‌ای نظیر جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویی که هیچ نهاد و مرکزی خود را متولی برگزاری آن نمی‌داند، بدون پرداخت کمک هزینه به گروه‌های شرکت‌کننده و پرداخت جوایز ناچیز نظیر مبالغ 50 هزار تومان یا 100 هزار تومانی برگزار می‌شود.



از سوی دیگر جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران نیز که تنها جایگاه معتبر تئاترهای دانشجویی است نیز با بودجه‌ای نامناسب برگزار می‌شود. این در حالی است که همگان بر این باورند که تئاتر حرفه‌ای زمانی می‌تواند روند رو به رشدی را پیش روی خود قرار دهد که تئاتر دانشجویی به درستی حمایت شود.



جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز که یکی از جشنواره‌های معتبر تئاتری است، از بودجه مناسبی برخودار نیست. در چنین شرایطی جشنواره‌ای با عنوان تئاتر مقاومت برگزار می‌شود که برگزاری آن نیز به جا است، اما تفاوت فاحشی بین بودجه اختصاص پیدا کرده به این جشنواره و جشنواره‌های تئاتری دیگر وجود دارد.



اینکه جشنواره‌های تئاتری با بودجه مناسب و تخصیص امکانات قابل توجه برگزار شوند امری بسیار نیک و قابل توجه است ولی اینکه این توجه به جشنواره‌ای بیش از جشنواره‌های دیگر وجود داشته باشد شاید اقدام مناسبی نباشد. جشنواره تئاتر مقاومت در حالی به کار خود پایان داد که برگزیدگان این جشنواره جوایزی یک، دو یا سه میلیون تومانی دریافت کردند.



این در حالی است که به زعم منتقدان و کارشناسان و صاحبنظران تئاتری تخصیص چنین بودجه‌هایی به تولید و اجرای عمومی آثار با موضوعیت مدنظر می‌تواند روند رو به رشدی را به لحاظ کیفی و توجه به موضوع مقاومت و دفاع مقدس بدهد. شاید نگاه آماری آفتی است که همواره باعث شده تا عملکرد مناسب در عرصه های مختلف تئاتر وجود نداشته باشد.



مدیران و مسئولان تئاتری هستند که با توجه به این نکات می‌توانند برنامه‌ریزی درستی را انجام دهند تا اگر جشنواره‌های تئاتری برگزار می‌شوند، همه آنها از شرایط نسبتا یکسانی برخودار باشند و اگر دغدغه گسترش تئاتر وجود دارد که بودجه‌ها را صرف تولید و اجرای آثار با کیفیت کنند.