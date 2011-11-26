چهار نماینده ایران رقبای خود را شناختند/ رقابت 30 تیم در استانبول

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات جهانی با حضور 31 تیم از کشورهای مختلف از صبح امروز شنبه در استانبول ترکیه آغاز می شود که طی آن چهار تیم فولاد مبارکه سپاهان، مناطق نفت خیز جنوب، دانشگاه آزاد و گلساران رشت به نمایندگی از کشورمان به مصاف رقبای جهانی خود می روند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه آزاد در یک سوی جدول قرار گرفته و دانشگاه آزاد و گلساران رشت نیز در سوی دیگر جدول به رقابت خواهند پرداخت که با این شرایط احتمال برخورد تیم‌های ایران در مراحل مختلف مسابقات بسیار زیاد است.

در بالای جدول تیم مناطق نفت خیز جنوب در دور نخست مسابقات به دیدار "باری کاتلاب" از الجزایر خواهد رفت. این تیم در دور دوم با برنده دیدار دو تیم از ترکیه روبه‌رو می شود و در صورت پیروزی در این مسابقه با یکی از نمایندگان کشورهای اسپانیا یا عربستان مبارزه خواهد کرد.

در همین گروه دانشگاه آزاد نیز حضور دارد که ابتدا با نماینده سن مارینو پیکار می کند و در دور دوم با تیمی از کشور میزبان مبارزه خواهد کرد. تیم‌هایی از هند، تونس، الجزایر و ترکیه نیز با دانشگاه آزاد هم‌گروه هستند. دانشگاه آزاد و فولاد مبارکه سپاهان در صورت برتری مقابل حریفان خود در دور چهارم مسابقات به دیدار هم خواهند رفت.

فولاد مبارکه سپاهان در قسمت پایین جدول دور اول را با استراحت پشت سر می گذارد و سپس با برنده دیدار تیم‌هایی از ترکیه و الجزایر مبارزه می کند. در این گروه هم گلساران رشت در دور نخست با نماینده لیبی و سپس با برنده مبارزه دو تیم از ترکیه دیدار می کند. این دو تیم ایرانی نیز در صورت گذر از سد این رقبای خود در دور سوم به مصاف هم خواهند رفت.

دومین دوره رقابت‌های کاراته جام باشگاه‌های جهان به صورت تیمی پنج نفره و با حضور 31 تیم به مدت 2 روز در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.