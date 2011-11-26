آمل نخستین پیروزی دسته یک هندبال کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سازمان عمران شهرداری آمل، در هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک هندبال باشگاههای کشور شامگاه جمعه در سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) این شهرستان میزبان تیم شهید سیروس نوبخت لارستان بود و در پایان میهمان لارستانی خود را با نتیجه 32 بر 28 با شکست بدرقه کرد.

دو تیم سازمان عمران شهرداری آمل و شهید سیروس نوبخت لارستان، در حالی در هفته سوم این مسابقات به مصاف هم رفتند، که هر دو تیم دردو دیدارگذشته خود برابر حریفان تن به شکست داده بودند و این وضعیت مشابه، دو تیم را برای کسب پیروزی دراین مسابقه با انگیزه تر کرده بود.

تیم لارستانی نیمه نخست این مسابقه را طوفانی آغاز کرده و از ابتدا سعی کرد با برتری نسبی خود، از میزبان آملی زهرچشم بگیرد و تا حدودی در این امر موفق ظاهر شد و با نتیجه 16 بر13 با پیروزی به رختکن رفت.

اما نیمه دوم این مسابقه برای هر دو تیم متفاوت بود، شاگردان بهرام خادمی، در تیم سازمان عمران شهرداری آمل این نیمه را هجومی آغاز کردند و به فاصله چند دقیقه نتیجه را به تساوی کشاندند.

اوج هیجان دو تیم زمانی بود که تیم سازمان عمران آمل با یک گل اختلاف از حریف لارستانی پیش افتاد و این وضعیت سبب شد تا هندبالیست های شهید سیروس نوبخت لارستان، برای تساوی کشاندن و پیروزی احتمالی، رو به بازی احساسی تر آورند، که حملات نصفه و نیمه آنان با توپ گیری خوب دروازه بان تیم سازمان عمران آمل بی نتیجه ماند.

سازمان عمران آمل که رفته رفته توپ و میدان را بیشتر در دست گرفته بود، با بازی منطقی تر و رو به جلو برتری عددی خود را به میهمان خود تحمیل کرد و در مجموع با اختلاف چهار گل با پیروزی از زمین خارج شد.

تیم سازمان عمران شهرداری آمل، در هفته چهارم و برگشت گروه یک این مسابقات در خانه به مصاف تیم نفت و گاز گچساران خواهد رفت.

تنها نماینده مازندران در این مسابقات در دو مسابقه قبلی خود به تیم های نفت و گاز گچساران و هیئت هندبال نجف آباد باخت.

فصل جدید مسابقات هندبال دسته یک باشگاه های کشور، با حضور 12 تیم در سه گروه چهار تیمی برگزار می شود و تیم شهرداری آمل در گروه یک این مسابقات، با تیم های شهید سیروس نوبخت لارستان، نفت و گاز گچساران وهیئت هندبال نجف آباد همگروه است.

تیمهای اول و دوم هرگروه به مرحله دوم این مسابقات صعود و پس از مرحله بالاتر صعود می کنند و در پایان این مسابقات دو تیم برتر جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر را کسب خواهند کرد.