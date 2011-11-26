رمز گشایی از واقعه 5 آذر 57 گرگان/ حادثه ای که در تقویم ثبت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رمز گشایی از رخداد واقعه بزرگ 5 آذر در شهر کوچک گرگان در قبل از انقلاب، روحیه انقلابی و مذهبی و ولایتمداری مردم دیار دارالمومنین را بیشتر نمایان می سازد.

طبق اسناد تاریخی، در 5 آذر سال 57 مهمترین و بزرگترین رویداد تاریخ انقلاب در گرگان به وقوع پیوست اما این حادثه مانند دیگر وقایع تاریخی منعکس نشد و در گذر زمان بر اثر بی مهریها و کوتاهیها مظلوم و ناشناخته باقی مانده است.

براستی این واقعه مهم چه بود که رژیم شاه برای سرکوب آن اقدام به شلیک هشت هزار گلوله کرده بود و 14 تن از گلهای انقلاب را پرپر کرد.

یک مورخ گلستانی و مولف کتاب حماسه پنج آذر سال 57 گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، ابعاد جدیدی از حماسه مردم انقلابی گرگان را در پنج آذرماه سال 57 بازگو کرد.

5 آذر نماد ولایتمداری گرگانیها

غلامرضا خارکوهی در این زمینه افزود: منشاء واقعه پنج آذر سال 57 گرگان واقعه 29 آبان در مشهد مقدس و حرم مطهر امام رضا (ع) بود که عمال رژیم شاهنشاهی با حمله مسلحانه دست به بی حرمتی و جسارت در حرم رضوی زده بودند.

وی اظهار داشت: این حادثه قلب مردم مذهبی کشور، امام راحل(ره) و مردم مذهبی گلستان را جریحه دار ساخت و حضرت امام راحل و مراجع عظام هفتمین روز این واقعه را عزای عمومی اعلام کردند.

وی عنوان کرد: به دنبال این فرمان و موضوع، مردم شهر گرگان و دیگر مناطق صبح روز پنجم آذرماه 57 در فلکه امامزاده عبدالله گرگان تجمع کردند تا در یک راهپیمایی آرام شرکت کنند و خشم انزاجار خویش را از حرکت رژیم نمایش دهند.

خارکوهی یادآور شد: ماموران رژیم بویژه ماموران شهربانی وقت قبل از آنکه این راهپپیمایی از محل تجمع شروع شود، مسیر تظاهرات را بصورت مسلحانه بستند و بسوی تجمع کنندگان شلیک کردند.

نویسنده کتاب " استان گلستان به روایت اسناد انقلاب" بیان داشت: ماموارن رژیم با تیراندازی بسوی مردم سعی در سرکوب کردند و تعداد زیادی از این مردم بیگناه را در اولین لحظات شهید و مجروح کردند.

وی عنوان کرد: ماموران رژیم شاه در این روز حتی به بیمارستان بزرگ شهر نیز رحم نکردند و در داخل بیمارستان جوانی بنام " سید نظام الدین نبوی" را به شهادت رساندند که بر اثر اصابت گلوله مغز این شهید والا مقام متلاشی شد.

مولف کتاب "استان گلستان در نهضت امام خمینی (ره) "افزود: ماموران حتی افراد عادی را نیز مورد تهاجم قرار می دادند و داروخانه شهر را نیز به رگبار بستند و آمبولانس ها را نیز مورد اصابت قرار می داددند.

گمنامی شهدای 5 آذر

خارکوهی عنوان کرد: در پنجم آذرماه سال 57 یک فضای خفقان آور و پلیسی توام با رعب و وحشت در گرگان ایجاد شده بود.

این محقق و تاریخ نگار وقایع انقلاب بیان داشت: در حماسه بزرگ 5 آذر گرگان 14 نفر به شهادت رسیدند و 150 نفر از مردم منطقه مجروح شدند.

نویسنده کتاب " خاطرات آیت الله نورمفیدی و آیت الله طاهری گرگانی" افزود: متاسفانه حماسه بزرگ 5 آذر مظلوم واقع شده و ناشناخته مانده است.

غلامرضا خارکوهی به دلایل محجوریت این حماسه بزرگ اشاره کرد و گفت: به دلیل اعتصاب مطبوعات در آن زمان، متاسفانه خبری از این رویداد بزرگ در رسانه های آن زمان انعکاس نیافته بود.

مسئولان گلستان کوتاهی کردند

وی اظهار داشت: علاوه بر این مسئولان سیاسی و فرهنگی گلستان نیز در دوره های مختلف بعد از انقلاب از جمله در زمان حاضر نسبت به واقعه مهم 5 آذر گرگان کوتاهی کردند.

وی با طرح این سئوال که چرا برخی وقایعی که نسبت به واقعه 5 آذر گرگان کم اهمیت تر بودند، هم در سطح ملی و استانی مورد تجلیل قرار می گیرند و هزینه های کلانی برای بزرگداشت آن انجام می شود، گفت: واقعه 5 آذر گرگان با آنکه یکی از بزرگترین وقایع تاریخ انقلاب است مورد بی مهری قرار گرفته است.

مولف کتاب " دفاع مقدس به روایت رهبر انقلاب" اظهار داشت: این درحالیست که کودکان ونوجوانان گرگانی در مدارس و دانشگاهها با برخی وقایع شهرهای دیگر آشنا می شوند ولی از حماسه بزرگ 5 آذر شهرشان بی اطلاع هستند.

لزوم تشکیل ستاد برزرگداشت 5 آذر گرگان

وی تشکیل ستاد بزرگداشت و دائمی 5 آذر گرگان را لازم و ضروری دانست تا برای گرامیداشت این واقعه مهم یادواره های کشوری و منطقه ای برگزار کنند.

غلامرضا خارکوهی یادآور شد: این ستاد همچنین باید برنامه ملاقات مردم استان در سالروز واقعه 5 آذر را با مقام معظم رهبری برنامه ریزی و پیگیری کند.

این نویسنده و روزنامه نگار گلستانی عنوان کرد: علاوه بر این نیاز است از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی واقعه پنج آذر در تقویم مناسبتهای رسمی کشور درج شود.

وی تاکید کرد: صدا و سیما باید به واقعه 5 آذر به عنوان یک رویداد بزرگ انقلاب پرداخت داشته باشد.

خارکوهی به ارسال نامه ای محضر رهبر انقلاب درباره حماسه 5 آذر گرگان اشاره کرد و گفت: در این نامه از محضر مقام معظم رهبری درخواست شد تا عنایتی برای تکریم و بزرگداشت این واقعه مهم داشته باشد.

وی افزود: اکنون مردم می پرسند واقعه 5 آذر چه جیزی کمتر از وقایع 19 دی قم و 29 بهمن تبریز دارد و چرا به این وقایع به صورت مفصل و گسترده پرداخته می شود در حالیکه پنج آذر گرگان سهمی در تقویم و مناسبتهای رسمی ندارد.

به گزارش مهر، در محرومیت و محجوریت واقعه تاریخی 5 اذر گرگان همین بس که برخی از شهدای والامقام این روز بزرگ نیز حتی به نام شهدای پنج آذر ثبت و ضبط نشده اند و تاریخ شهادتشان در روز دیگری درج شده است و گمنام باقی مانده اند.

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گفتگو: علیرضا نوری کجوریان