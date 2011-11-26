داوری دیدار سازمان عمران آمل و لارستان فارس رضایت بخش بود

بهرام خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازی خوبی بود و بازیکنان جوان آملی در این مسابقه عملکرد بهتری داشتند و کم اشتباه ظاهر شدند.

وی ادامه داد: روز به روز با تمرینات منظم بازیکنان تیم ما به هماهنگی و شخصیت منسجم تیمی می رسند و این اتفاق های مثبت در بازیهای آینده به نفع تیم سازمان عمران در لیگ دسته یک خواهد بود.

سرمربی تیم هندبال سازمان عمران شهرداری آمل، برخلاف سرپرست تیم هندبال شهید سیروس نوبخت لارستان از داوری این مسابقه ابراز رضایت کرد و ادامه داد: داوری مسابقه خوب بود و جای گلایه ای هم ندارد.

خادمی اضافه کرد: در بازی هفته های گذشته خارج از خانه، بخشی از شکست تیم ما داوران بودند و اعتراضی هم نداشتیم و بازی خودمان را انجام دادیم و کم کاری های خود را به داور نسبت نمی دهیم.

وی درخصوص دو شکست ابتدای فصل اشاره کرد و گفت: دو بازی سختی را در خارج از خانه برابر حریفان برگزار کردیم که طولانی بودن مسافت شهرها و نبود بازیهای تدارکاتی برای تیم سبب شکست ما شد.

سرمربی تیم هندبال سازمان عمران شهرداری آمل گفت: متاسفانه در قبل از آغاز لیگ بازی های تدارکاتی نداشتیم و دو بازی قبلی محک جدی به تیم ما خورد تا در بازیهای آینده با شناخت بهتری که از شاگردانم پیدا کردم، تیم بهتری را وارد زمین بکنم.

خادمی با اشاره به اینکه در دو بازی آینده، تیم سازمان عمران در خانه میزبان حریفانی است که در بازیهای دور رفت برابر آنان شکست را پذیرا شد، اضافه کرد: به طور حتم در برابر این تیم ها محکوم به پیروزی هستیم و با تلاش بچه ها به هدف خود خواهیم رسید.

تیم سازمان عمران شهرداری آمل، در هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک هندبال باشگاههای کشور، شامگاه جمعه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) این شهرستان میزبان تیم شهید سیروس نوبخت لارستان بود و در پایان میهمان لارستانی خود را با نتیجه 32 بر 28 با شکست بدرقه کرد.